“جوجل” تطلق نظام جديد ومحدث من الاندرويد Android Q

تعتبر شركة “جوجل” من أكبر الشركات فى العالم، بالاضافة الى انها المالك والمبرمج الوحيد لنظام التشغيل الخاص بالهواتف الذكية أندرويد ، حيث يعتبر من الانظمة مفتوحة المصدر الذي يستخدمة الملايين من حول العالم، أعلنت شركة جوجل مؤخرا عن اطلاق احدث اصدارت الاندرويد وهو نظام Android Q اى الاصدار 10 من نظام أندرويد .

ما هي مميزات نظام التشغيل Android Q

يعتبر Android 9 هو أحدث إصدارات الاندرويد حيث انه يعمل على معظم الهواتف حاليا بالاضافة الى انها يضم العديد من المميزات الى ان شركة جوجل أعلنت عن إصدار اندرويد q الذي يحتوى على العديد من المميزات والتحسينات عن النظام 9 باي، حيث ان الاصدار Android Q لم يتم طرح النظام بعد ولكن يعمل الان الاصدار التجريبي على أجهزة جوجل بيكسل فقط .

يضم Android Q العديد من المميزات حيث يأتى بالوضع الليلي الاسود او الوضع الابيض العادي حيث أن الوضع الذي يجعل من الشاشي باللون الأسود الذي يريح العين اثناء التصفح فى الظلام او في الليل، كما أنه يدعم تقنية الجيل الخامس 5G التى تصل سرعتها إلى 1 جيجابت في الثانية أي أنه يمكنك تحميل فيلم فى 10 ثوان فقط، يضم ايضا Android Q التحكم الإيمائي الذي يمكنك من التحكم الكامل بالجهاز عبر الائمات والاهتزازات، يضم Android Q ولاول مرة نمط الخصوصية والتحكم الابوي الذي يتيح لك حماية جهازك من خلال خوارزميات قوية بالاضافة الى انه بإمكانك التحكم في أجهزة أطفالك ومراقبة سلوكهم عبر هاتفك وتخصيص فترات لهم .

ما هي الأجهزة المدعومة بنظام اندرويد Android Q

يعتبر Android Q احدث نظام اندرويد حيث انه يتطلب امكانيات عالية لتشغيل النظام ، بالاضافة الى انه ايضا يوفر من طاقة الهاتف بنسبة 13.6% عن النظام 9 كما أنه يعمل حاليا على أجهزة جوجل بيكسل وسيتم الطرح قريبا على جميع الاجهزة مثل samsung – هواواى – شاومى – اوبو – انفنكس – ال جي – سونى – ريلمى – فيفو – لينوفو وايضا من المتوقع أن يأتى هاتف نوت 10 بنظام Android Q .