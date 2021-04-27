ماهي الحرة الاخبارية Alhurra TV وكيفية ضبط ترددها

يحرص المشاهدين ان يكونوا على قرب من قناة الحرة لمتابعة كافة الاخبار التي تقدمها على مدار الساعة، قطعت القناة مراحل في انتاج محتوى اخباري شامل وذلك يتم عن طريق نشرات الاخبار اليومية المفصلة والموجزة واعداد التقارير المصورة والافلام الوثائقية. ويمكن استقبال ارسال قناة الحرة المتاح على اقمار عربسات والنايل سات والياه سات. تتوفر الحرة بجودة انظمة البث HD او SD العادية لامكانية استقبال القناة على اجهزة الرسيفر وينطلق بثها المفتوح من خلال الاقمار الصناعية على مدار 24 ساعة.

الحرة الاخبارية

قناة الحرة الامريكية من MBN، تستعرض مختلف الاخبار وتمكن من وجود رؤية حولها فتوفر الحوارات المباشرة والتغطيات من قلب الاحداث لمتابعة آخر المستجدات في العالم، اخبار الحرة تستهدف اقسام السياسة والرياضة والاقتصاد وتعد التقارير المصورة المتعلقة باي خبر. على الحرة يمكن الوصول لمصادر الاخبار الحية بكثير من الحصرية في مشاركة المعلومات التي يتلقاها المشاهد بكل رغبة كمصادر موثوقة. وتعد اللغة العربية المشغل لبرامج الحرة وهي تاخذ مسارات اخبارية اكثر تنوعاً وتمارس دور الصحافة التلفزيونية، وتدعم القناة الحوارات النقاشية المباشرة بين الاطراف المختلفة واصحاب السياسات المتضادة لتخلق حوار هادئ متزن يوصل الافكار ووجهات النظر المتبناة.

مميزات قناة الحرة الاخبارية

هناك إهتمام لقناة الحرة الفضائية الإخبارية التي تاسست وبثت لاول مرة في 14 فبراير، 2004 على تداول قضايا الشرق الاوسط حيث تعد اكثر تقدماً في تسليط الضوء على المستجدات الراهنة والعمل على التعامل معها من منطلقات تحليلية بما يدعم تشكل رؤى واقعية حول كل التطورات في العالم، ويمكن التقاط تردد قناة الحرة الجديد 2021 للحصول على بث مباشر لكل الاخبار العاجلة على مدار الساعة، وتتوفر القناة بجودتين مختلفتين هما(Alhurra hd، Alhurra sd) في بث مباشر،طوال اليوم، على قمر عرب سات ومدار نايل سات نطاق7 غرب.

قناة الحرة الامريكية

عرفت قناة الحرة- Alhurra TV منذ انطلاقها باداءها الاعلامي الممتاز من خلال تخصيص الحوارات والاخبار والاستقصاءات والوثائقيات، واليوم هي نافذة اخبارية للملايين ممن يرغبون في الاطلاع على اخبار دقيقة مرتبطة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا والعالم، مع تمرير وجهات النظر ذات الصبغة الامريكية في سياساتها والقضايا التي تعد الولايات المتحدة لاعب اساسي فيها.

يتحد المحتوى الاخباري الذي تقدمه، الحرة Alhurra TV 2021، مع اهتمامات الناس لذلك كان يجب ان يكون دقيقاً ومزود بمصادر حصرية، وتتيح القناة التلفزيونية مجموعة برامج تغطي اخبار الجوانب السياسية والثقافية والدينية مثل برنامج “مختلف عليه” الذي يقدم استنتاجات تتعلق بالتراث الاسلامي وشخصيات مختلف عليها تركت اثرا في التاريخ الديني له. كما تقدم قناة الحرة الفضائية برامج مثل هنا أمريكا، اليوم، الحرة تتحرى، عاصمة القرار. والكثير من البرامج الاخرى التي تاخذ تصنيف اخباري متعدد ومتسع بحيث تناقش وتحلل وتوصل الوجهات السياسية لامريكا وتدعم تبادل الاراء. ولفضائية الحرة تركيز على تداول قضايا حقوق المراة وتسليط الضوء على الاقليات وماشابهم ممن اصواتهم مخفوتة. تطلق القناة بثها مباشرة على مدار 24 ساعة.

مشاهدة قناة الحرة اونلاين

تتوفر اشارة قناة الحرة على عرب سات بدر 4، نايل سات، يوتل سات 7، ولكي تستقبل بث قناة الحرة وضبطها على جهاز الاستقبال لديك، يستوجب اضافة التردد البثي الخاصة بها بشكل صحيح في جهازك ثم حفظها بالضغط على الزر الازرق ثم Ok. مع لفت العلم بانه سيكون بمقدروك استقبال قنوات الحرة بدقة sd القياسية العادية وعبر نظام البث hd عالية الجودة. مع وجود ميزة البث المباشر لقناة الحرة بدون تقطيع من هنا على الموقع الإلكتروني، مجاناً، في اي وقت. كما يمكن استقبال قناة الحرة العراق على نفس الترددات المخصصة للاقمار التالية:

تردد الحرة الإخبارية 2021

القمر التردد القطبية معدل الترميز، معامل الخطا الجودة عرب سات 11938 عمودي v 27500، 5/6 HD-SD نايل سات-Nilesat 201 11823 عمودي v 27500، 5/6 HD

تردد قناة الحرة على نايل سات