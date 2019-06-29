ترامب | رفع الحظر الأمريكي عن عملاق التقنية الصيني “هواوي” وبيع الهواتف داخل الولايات المتحدة

بالتزامن مع قمة العشرين باليابان أعلن الرئيس الصيني دونالد ترامب عن مفاجأة غير متوقعه عن فك الحظر المقيد لشركة الهواتف الصينية هواوي بعد أن تزعمت جوجل هذا الحظر وشركات أمريكية اخرى، ومن الواضح أن ترامب استجاب لتحذيرات جوجل التي تخوفت من إلحاق خسائر بها، وخاصة اذا قامت هواوي بإطلاق نظام تشغيل اندرويد تنافس به شركة جوجل، وهى تستطيع أن تفعل ذلك بكل سهولة، لأن هواوي لديها باقة كبيرة من الخبراء المتقدمين فى مجال صناع الهواتف الذكية، ووصف العديد قرار ترامب بالمفاجئ، كما أن ترامب سمح ايضاً ببيع هواتف هواوي في الولايات المتحدة، وخاصة بعد ان اتهم هواوي بالتجسس.

لماذا تراجع ترامب عن حظر هواوي؟

كان يتوقع ترامب أن العديد من الدول الاوربية ستعمل على وقف تقنية 5G ومقاطعة هواوي وخاصة بعد أن اتهمهما بالتجسس، ولكن الدول الأوروبية رفضت المقاطعة وقالت لترامب أعطنا دلائل على تجسس هواوي.

تحذيرات من الشركات التي عملت على مقاطعة هواوي ومن بينهم جوجل من تسبب هذه المقاطعة بخسائر ضخمة، وخلق منافسين لهذه الشركات.

هواوي تمتلك قوة الخبرة في تقنية 5G وبالتالي ستعمل على خلق فرص جديدة لها للمنافسة في السوق العالمي للتقنية، وكذلك التخوف من إطلاق شركة هواوي نظام تشغيل اندرويد خاص بها، وخاصة بعد أن هددت بأنها كانت متوقعة ذلك وأن لديها الكثير من البدائل.