HUAWEI Mate 20 X 5G | الهاتف الذكي الوحيد في العالم يدعم الشبكات المستقلة وغير المستقلة

تم فتح بوابة الجيل الخامس أخيرًا والمستكشفون يستكشفون خطواتهم الأولى في أرضهم بعد أن أطلقت Huawei أول هاتف ذكي من الجيل الخامس 2020 في العالم وهو HUAWEI Mate 20 X 5G الذكي.

ويتمتع الهاتف الذكي الجديد باتصال ممتاز وأداء عالٍ للتطبيق، لأنه يعتمد على شريحة المعالج Kerin 980 القوية وبطاقة Huawei 7000 nm 7000 نانومتر، مما يسمح له بالاتصال بجودة V5 مع إمكانية التبديل إلى تقنية الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع وكذلك أنظمة الشبكات الأخرى و SA (شبكة الجيل الخامس المستقلة) و NSA (شبكة الجيل الخامس غير المستقلة).

HUAWEI Mate 20 X 5G الذكي أول هاتف في العالم يدعم الشبكات المستقلة وغير المستقلة

شبكة الجيل الخامس تطورت الآن فيستخدم مزودو الاتصالات في مختلف البلدان حول العالم نوعين من الشبكات تسمى الشبكات المستقلة وغير المستقلة لتوفير شبكة الجيل الخامس وفقًا لمستوى تطوير الخدمة في المنطقة.

وستبدأ المراحل الأولى من شبكات الجيل الخامس كشبكات غير مستقلة، مما يعني أنها ستستخدم البنية التحتية الحالية لشبكة 4G ومن ثم الانتقال إلى شبكات مستقلة بسيطة وفعالة ولن يشعر المستخدمون بالانتقال من الشبكات غير المستقلة إلى الشبكات المستقلة.

يعتبر HUAWEI Mate 20 X 5G أول هاتف من الجيل الخامس يدعم الشبكات المستقلة وغير المستقلة فإذا اشترى المستهلكون هاتفًا يدعم الشبكات غير المستقلة، فلن يعمل بشكل جيد عند الانتقال إلى شبكات منفصلة وعندما تسافر إلى دول تدعم شبكات مستقلة، فإن هواتفهم لن تعمل أعلنت الصين أنها ستتحول إلى شبكات مستقلة بحلول عام 2020 ، وهذا يعني أن أولئك الذين لا يدعمون هواتفهم لن يكون لديهم شبكات مستقلة.