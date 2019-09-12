أحدثت ابل طفرة كبيرة في عالم الهواتف الذكية وخاصة بعد المؤتمر الأخير الذي اعلنت عنه ابل، وقد اصبح امتلاك جوال ايفون 11 حلم يراود الكثير، وسوف نستعرض لكم اسعار جوالات iPhone 11 بمختلف أنواعها كما يلي (ايفون 11 – ايفون 11 برو – ايفون 11 برو ماكس) وأما عن موعد نزول ايفون 11 في الأسواق العربية فمن المقرر نزوله في الأيام القادمة القليلة جداً، وقد وجد عملاء أبل حول العالم قلقاً كبيراً وتخوفاً من ارتفاع سعر ايفون 11 بعد المميزات الرائعة التي استعرضتها أبل خلال المؤتمر العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية.







ويمكنكم اختيار الهاتف الأمثل من بين سلسلة هواتف “iPhone 11” والتي تختلف في الكاميرات والمعالج والأسعار أيضاً، بعد ان اصبحت جوالات ابل حديث مواقع السوشيال ميديا.

اسعار ايفون 11







يأتي آيفون 11 بعدد 2 كاميرا وثلاث أنواع تختلف حسب سعة التخزين.

سعر ايفون 11 64 جيجا بايت 750 دولار.

سعر ايفون 11 128 جيجا 800 دولار.

سعر ايفون 11 256 جيجا 900 دولار.

اسعار ايفون 11 برو

iPhone 11 Pro بثلاث كاميرات مختلفة وثلاث انواع.

سعر ايفون 11 برو 128 جيجا 1000 دولار.

سعر ايفون 11 برو بسعة تخزين 256 جيجا 1150 دولار.

سعر ايفون 11 برو بسعة 512 جيجا 1350 دولار.

اسعار ايفون 11 برو ماكس

وصفت أبل بأن جهاز iPhone 11 Pro Max هو الهاتف الأقوى في العالم، ويمتلك معالج يعتبر المعالج الأسرع مقارنة بغيره من هواتف الشركات الأخرى.

سعر ايفون 11 برو ماكس 128 جيجا 1100 دولار.

سعر ايفون 11 برو ماكس 256 جيجا 1250 دولار.

سعر ايفون 11 برو ماكس 512 جيجا 1450 دولار.