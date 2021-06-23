iPhone 13.. تفاصيل هاتف آيفون 13 الجديد أحدث إصدرات “آبل” والسعر والمواصفات والمزايا

تقترب شركة الهواتف العالمية آبل من طرح هاتف آيفون 13 الجديد، والذي لم يتبقى على موعد طرحه إلا شهور قليلة، ومن المتوقع أن يطرح خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك بحسب الموقع التقني تيك كرنش.

مواصفات آيفون 13 الجديد وسعره

من المتوقع أن يضم الآيفون 13 الجديد عدد من النسخ ومن بينها:

iPhone 13.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

ومن اقتراب الإعلان عن هاتف آبل الجديد ووفق التسريبات المتداولة حوله، فإن سعره لن يختلف عن الإصدار السابق “آيفون 12″، حيث من المتوقع أن يكون سعر أيفون 13 الجديد 829 دولار أمريكي، وبما يعادل ثلاثة عشر آلاف جنيه مصري تقريباً.

مميزات آيفون 13

معدل التحديث لآيفون 13 يتوقع أن يكون 120 هرتز.

حجم آيفون 13 سيكون بنفس حجم آيفون 12

أبعاده 146.7×71.5×7.4 ملليمتر.

وزنه 12 جرام.

يدعم شبكة واي فاي وشبكات الجيل الخامس G5.

مساحة التخزين ستصل إلى 1 تيرا بايت.

كاميرا هاتف آيفون 13 الجديد فتحة f / 1.8، والعدسة تحتوى على 6 عناصر، وسيعطي جودة أفضل حالة التصوير بإضاءة منخفضة.