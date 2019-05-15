اضبط تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait Sport مايو 2019 على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الملايين عن تردد قنوات الكويت الرياضية الشهيرة المتخصصة فى الشأن الرياضى التى تٌبث من دولة الكويت، وبإمكانك أن تجد القناة الان فى كل بيت كويتي فضلاً عن كل بيت عربى، فهى تنقل جميع المباريات بداية من الدورى الكويتى إلى أهم المباريات في البطولات العربية ونهاية بأبرز مباريات أهم الدوريات الأوروبية، ولم تقتصر قناة الكويت الرياضية على متابعة ونقل مباريات كرة القدم فقط فقد انتقلت الى الرياضات الأخرى لتشمل كرة اليد والسلة والألعاب الفردية، ونحن فى “كلمة دوت أورج” أدركنا عشق جمهور الكويت للرياضة وكرة القدم فكتبنا لهم عن تردد قناة السعودية الرياضية، ونوضح لهم فى هذا المقال تردد قنوات الكويت الرياضية، فإلى نص المقال.

تردد قناة الكويت الرياضية

استطاعت قناة الكويت الرياضية أن تجعل لنفسها مكاناً خاصاً فى قلوب الجماهير فى ظل هذا العدد الكبير من قنوات الرياضة، وسألنا الكثير من عشاق الرياضة وكرة القدم من دولة الكويت وجميع بلاد العالم العربى عن تردد قناة الكويت الرياضية وسنوضحها كما وضحنا تردد قناة أبو ظبي الرياضية، فقد غيرت القناة ترددها مؤخراً، ونحن سنوضح لكم ترددها على قمر النايل سات والأقمار الصناعية الأخرى كالتالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11823 27500 عمودي نايل سات 11678 27500- 3/4 عمودي عرب سات “بدر 4” 12523 27500- 3/4 أفقي هيسبا سات 12052 27500- 3/4 أفقي جالاكسي 19 12028 22000- 3/4 أفقي يوتل سات 11055 27500- 3/4 عمودي

تردد قناة الكويت الرياضية بلس

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11054 27500- 2/3 عمودي عرب سات بدر 6 12523 27500- 3/4 أفقي عرب سات بدر 6 11823 27500- 3/4 عمودي

وجدير بالذكر انتشار قنوات الكويت الرياضية بين أوساط الملايين من محبى وعشاق كرة القدم والرياضات الأخرى مثل كرة السلة واليد وغيرهم داخل دولة الكويت والدول العربية، فالرياضة هي أكثر المجالات أو الهوايات التى يجتمع عندها البشر كما أنها وسيلة فعالة وممتازة للتقريب بين الشعوب.