شهدنا في هذا العام 2019، الكم الهائل لتحطيم الأرقام القياسية لعدد الكاميرات الخلفية بالهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع بقدوم هاتف هواوي P20 برو الذي أبهرنا بكاميرته الرباعية، وبعدها نافس على نفس العدد جالكسي A9 ، وحينها إنتشرت شائعات وصول هاتف NOKIA 9 مع 5 كاميرات خلفية، ولكن يبدو أن إل جي لن تقف تراقب الأحداث فقط فقررت التخطيط لخطف اللقب.

وبالفعل سجلت شركة LG براءة اختراع لهذا الجهاز المحمول في الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية قبل عدة أيام ويتميز هذا الهاتف بأنه يمتلك 16 كاميرا خلفية في ترتيب شبكي 4×4.

LG تستخدم براءة اختراع

وسيتاح للمستخدم إختيار مجموعة الكاميرات التي سيقوم بإلتقاط الصورة بها كل منها على حذى، وكذلك جميع الكاميرات معاً بين عدة أجزاء التُقطت كل منها بكاميرا مختلفة في صورة ثابتة أو فيديو.

وأشار مكتب تسجيل براءة الاختراع أنه يمكنك من استخدام جميع الكاميرات الخلفية لالتقاط صور سيلفي، بفضل “مرآة” مدمجة بخلف الهاتف أو الشاشة الثانوية للهاتف؛ وعلاوة على ذلك فإن هذا الإصدار من الهاتف سيحمل أيضاً كاميرات أمامية لمحادثات الفيديو وصور السيلفي.

والجدير بالذكر هوا أن هذا الهاتف يتمتع بمميزات كثيرة ومن أبرز هذه المميزات ميزة لوحة التتبع (مثل التي توجد في الحواسيب المحمولة لتحريك مؤشر الماوس)، وهي ميزة قد قدمتها مسبقاً شركة Doogee بأحد هواتفها.

وأخيرا، يضيف المكتب الخاص بتسجيل براءة الإختراع أن الكاميرات يمكن استخدامها في إصدارات الهاتف القابل للطي.