«LOOK».. تردد قناة كوكى كيدز Koky Kids الجديد 2019 على النايل سات

يبحث عن كبير من الجمهور عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عن تردد قناة كوكى كيدز Koky Kids الجديد 2019 على النايل سات، وهى قناة تهتم بعرض محتوى تلفزيوني خاص للاطفال بهدف تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم وإنتاج بعض الأغانى التى تساعد في تعليمهم كيفية النطق الصحيح لمخارج الحروف، بجانب تنمية مهارات التواصل مع الآخرين والحث على السلوكيات الحسنة.

نبذة عن قناة كوكى كيدز Koky Kids

انطلق البث التليفزيوني لقناة كوكى كيدز Koky Kids عام 2011، وبات ضمن أكثر قنوات الأطفال شعبية فى مصر ودول الخليج العربي؛ لكونها تقدم محتوى مخصص للاطفال يتناسب مع أذهانهم وايضًا هو محتوى ترفيهي و تعليمى كفء يساهم فى غرس القيم الأخلاقية في نفوسهم.

محتوى قناة كوكى كيدز Koky Kids الجديد 2019

سعت قناة كوكى كيدز Koky Kids من نشأتها لأن تكون من أفضل القنوات المتخصصة، فاتهمت بتقديم كافة الأفلام الكرتونية والأغانى الجديدة التى استطاعت ان تجذب أذهان الكبار والصغار، حتى حققت قناة كوكى كيدز Koky Kids شهرة واسعة فى الوطن العربى، فكان من أبرز المزايا وعوامل النجاح التى ساعدتها فى ذلك ما يلى:

المساهمة في دعم الأطفال ذات المواهب الصغيرة وتنمية قدراتهم الذهنية وتقوية روح الحس والابداع، بجانب المشاركة والعمل الجماعي الإيجابي .

تعرض قناة كوكى كيدز Koky Kids العديد من المضامين الإعلامية ذات الصبغة الطفولية الهادفة التى تبحث عنها كل أسرة عربية تهدف لتقوية طلفها فى السنوات الأولى من حياته والعمل على تقديم المحتوى التعليمي المبسط.

تعتمد قناة كوكى كيدز Koky Kids على الحرفية والتقنية العالية فى بثها التليفزيونى، مستخدمة فى ذلك أفضل أنظمة البث المتنوعة ذات الجودة العالية مثل جودة HD، جودة SD، حتى تساعد فى توفير الرؤية الواضحة والمشاهدة المتعة لمتابعيها، وذلك ايضًا حسب نوعية جهاز الإستقبال الذى يدعم ذلك.

تلتزم قناة كوكى كيدز Koky Kids فى عملها على تطبيق المعايير والضوابط وكافة المقاييس الإعلامية المنوط بتطبيقها وحقوق الملكية الخاصة بها حتى لا تتعرض للحجب أو المخالفة.

تهدف قناة كوكى كيدز Koky Kids لتنشئة جيل واعى ومثقف من خلال الوسائل الإعلامية وتقديم كافة الخدمات التى تساعد فى إنشاء قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة فى مصر والدول العربية، كما تقدم قناة كوكى Koky بثها بشكل مجانى ودون تشفير أو انقطاع عبر القمر الصناعى نايل سات.

أبرز ما تقدمه قناة كوكى كيدز Koky Kids من أفلام كرتونية:

توم وجيرى.

السمكة نيمو.

سندباد.

ملكة الثلج.

تنة ورنة.

بحيرة البجع.

حياة حشرة.

تردد قناة كوكى كيدز Koky Kids الجديد 2019