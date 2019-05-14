اضبط تردد قناة ماجد للأطفال Majid Kids مايو 2019 على النايل وعرب سات

أصبح تردد قناة ماجد للأطفال من أكثر الترددات بحثا فى محرك البحث الشهير “جوجل”، وهي قناة تلفزيونية متخصصة في برامج الأطفال، مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد بدأ بثها الرسمي في 25 سبتمبر 2015، حيث الأغلبية العظمى من الأسر المصرية والعربية تبحث عن قنوات أطفال مميزة لتنمية مهارات أطفالها وتعليمهم واكسابهم صفات جيدة، ومن هذه القنوات قناة ماجد للأطفال التى باتت أحد أكثر قنوات الأطفال مشاهدة فى مصر والوطن العربى، ولهذا كان من المهم بما كان أن نكتب هذا المقال لكم عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” ليكون لكم مرجعاً فى كل ما يخص القناة من تردد والقمر الصناعي التابعة له كما وضحنا ترددات قنوات أطفال أخرى مثل تردد قناة ميكى، فتابعونا.

تردد قناة ماجد

تملك قناة ماجد للأطفال عدة مميزات جعلتها ضمن أفضل قنوات الأطفال فى الآونة الاخيرة، ومن هذه المميزات جودة الصوت والصورة التى لا يمكنك أن تجدها فى الكثير من القنوات المتخصصة فى عرض نفس المحتوى، كما تعمل القناة على مدار اليوم لمدة 24 ساعة بلا توقف، وكما وضحنا تردد قناة طيور الجنة، نوضح لكم الآن تردد قناة ماجد للأطفال عبر القمر الصناعى النايل سات وعرب سات عبر الجدول التالى:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات SD 12226 27500 أفقي نايل سات HD 12467 27500 أفقي عرب سات SD 11804 27500 أفقي

برامج ومسلسلات قناة ماجد

قدمت قناة ماجد للأطفال الكثير من البرامج والمسلسلات الشهيرة التى استطاعت أن تضع بصمة فى كل قلب كل طفل، ونوضح هنا أبرز وأشهر المسلسلات التى حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها كالتالى:

المسلسل التليفزيونى ماجد.

مسلسل كسلان.

رحلة النقيب خلفان.

النحلة مايا.

فريق الكنغر.

أغانى قناة ماجد

نحرص فى “عرب فور نيوز” أن نقدم لكم أفضل ترددات قنوات الأطفال مثل تردد قناة طيور الجنة وغيرها من ترددات القنوات المفيدة لأطفالنا، وتقدم قناة ماجد الكثير من الأغانى والأناشيد التى يعشقها الأطفال والكبار، ونوضح هنا بعضها كالتالى:

أغنية علمنى جدى.

أغنية هيا نقرأ.

أغنية هيا نبدأ الترشيد.

التواصل مع قناة ماجد

تتميز قناة ماجد بمميزات لا نجدها فى قنوات أطفال عديدة أخرى، ومن أهم تلك المميزات هو تواصلها الدائم والفعال مع مشاهديها من الكبار والأطفال، حيث تفتح القناة معهم قنوات اتصال عديدة من خلال الموقع الرسمى لها، أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وانستجرام، بالاضافة الى قناتها الخاصة على موقع يوتيوب حيث يتيح لك إمكانية مشاهدة جميع الأغانى والأفلام التي تعرضها القناة فى اى وقت.

تأثير قنوات الأطفال على أخلاقيات الطفل

تؤثر أفلام الكرتون على سلوكيات الطفل حيث في أغلب الأحيان يتقمص الطفل شخصيات الأبطال، فالبطل الذي يتقمصه يواجه التحديات ويتجاوزها ويقوم بحلها، ومن ثم يحقق الانتصار فى النهاية، ولهذا يجب اختيار نوعية أفلام كرتون يكون فيها البطل شخصية سوية وجيدة، لأن الأطفال تقوم بتقليده فى أغلب ما يفعل، ومن هنا يمكن أن نأخذ الجانب الجيد من هذه النوعية من القنوات.