اضبط تردد قناة ام بي سي 1 mbc مايو 2019 على النايل وعرب سات

مما لاريب فيه أن تردد قناة ام بي سي 1 أصبح موجود تقريباً فى كل بيت وأسرة مصرية وعربية، ورغم أن القناة تخاطب الجمهور الخليجي فى الأساس إلا أن شهرتها وصلت لمعظم الدول العربية مثل مصر وسوريا ولبنان وغيرهم، وتعرض القناة أفضل أنواع المحتوى المتخصص فى برامج المسابقات بجان بعرضها لبرامج ترفيهية كثيرة تحظى على إعجاب الجمهور الخليجي والعربي، ونحن فى “كلمة دوت أورج” نكتب هذا المقال لنسلط الضوء على كل ما يخص هذه القناة ومحتواها، ونوضح لكم تردد قناة ام بي سي 1، فإلى نص المقال.

تردد قناة ام بي سي 1

تزداد المشاهدات على الكثير من القنوات فى شهر رمضان خاصة القنوات الدرامية، وكذلك الحال مع قناة ام بي سي 1 التى تتميز بعرضها لمسلسلات درامية مصرية وعربية بشكل حصري ولا يُعرض المسلسل على أي قناة أخرى، كما تعرض القناة أبرز مقاطع المسلسلات والبرامج المعروضة على شاشتها على قناتها الرسمية في “يوتيوب” والتي تحظى بملايين المشاهدات، والآن نوضح لكم تردد قناة mbc1 على جميع الأقمار الصناعية كالتالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11470 27500- 5/6 عمودي عرب سات 11270 27500- 5/6 عمودي

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