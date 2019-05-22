اضبط تردد قنوات ام بي سي mbc مايو 2019 على النايل وعرب سات

مما لاريب فيه أن تردد قنوات ام بي سي أصبح موجود تقريباً فى كل بيت وأسرة مصرية وعربية، ورغم أن القناة تخاطب الجمهور الخليجي فى الأساس إلا أن شهرتها وصلت لمعظم الدول العربية مثل مصر وسوريا ولبنان وغيرهم، وتعرض القناة أفضل أنواع المحتوى المتخصص فى برامج المسابقات بجان بعرضها لبرامج ترفيهية كثيرة تحظى على إعجاب الجمهور الخليجي والعربي، ونحن فى “كلمة دوت أورج” نكتب هذا المقال لنسلط الضوء على كل ما يخص هذه القناة ومحتواها، ونوضح لكم تردد قنوات ام بي سي، فإلى نص المقال.
تردد قناة ام بي سي 1
تزداد المشاهدات على الكثير من القنوات فى شهر رمضان خاصة القنوات الدرامية، وكذلك الحال مع قناة ام بي سي 1 التى تتميز بعرضها لمسلسلات درامية مصرية وعربية بشكل حصري ولا يُعرض المسلسل على أي قناة أخرى، كما تعرض القناة أبرز مقاطع المسلسلات والبرامج المعروضة على شاشتها على قناتها الرسمية في “يوتيوب” والتي تحظى بملايين المشاهدات، والآن نوضح لكم تردد قناة mbc1 على جميع الأقمار الصناعية كالتالي:
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|11470
|27500- 5/6
|عمودي
|عرب سات
|11270
|27500- 5/6
|عمودي
تردد قناة mbc2
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|11938
|27500- 3/4
|رأسي
تردد قناة mbc action
|القمر الصناعي
|التردد
|معامل الترميز
|التردد
|عرب سات
|12284
|27500- 5/6
|رأسي
|عرب سات
|11270
|27500- 5/6
|رأسي
|نايل سات
|11476
|27500- 5/6
|رأسي
|نايل سات
|11470
|27500- 5/6
|رأسي
تردد قناة mbc max
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|11938
|27500- 3/4
|رأسي
|عرب سات
|11919
|27500- 3/4
|رأسي
تردد قناة mbc masr
|القمر الصناعي
|التردد
|الإتجاه
|معامل التصحيح
|معدل الترميز
|المنطقة
|نايل سات
|12015
|رأسي
|5/6
|27500
|جمهورية مصر العربية
|عرب سات
|11270
|رأسي
|5/6
|27500
|دول الخليج
|نايل سات
|11470
|رأسي
|5/6
|27500
|دول لخليج ودول الشام
|عرب سات
|11270
|رأسي
|5/6
|27500
|بلاد الشام وتركيا
|عرب سات
|12284
|رأسي
|5/6
|27500
|غرب افريقيا
|نايل سات
|11559
|رأسي
|5/6
|27500
|غرب افريقي
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