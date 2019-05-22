اضبط تردد قنوات ام بي سي mbc مايو 2019 على النايل وعرب سات

مما لاريب فيه أن تردد قنوات ام بي سي أصبح موجود تقريباً فى كل بيت وأسرة مصرية وعربية، ورغم أن القناة تخاطب الجمهور الخليجي فى الأساس إلا أن شهرتها وصلت لمعظم الدول العربية مثل مصر وسوريا ولبنان وغيرهم، وتعرض القناة أفضل أنواع المحتوى المتخصص فى برامج المسابقات بجان بعرضها لبرامج ترفيهية كثيرة تحظى على إعجاب الجمهور الخليجي والعربي، ونحن فى “كلمة دوت أورج” نكتب هذا المقال لنسلط الضوء على كل ما يخص هذه القناة ومحتواها، ونوضح لكم تردد قنوات ام بي سي، فإلى نص المقال.

تردد قناة ام بي سي 1

تزداد المشاهدات على الكثير من القنوات فى شهر رمضان خاصة القنوات الدرامية، وكذلك الحال مع قناة ام بي سي 1 التى تتميز بعرضها لمسلسلات درامية مصرية وعربية بشكل حصري ولا يُعرض المسلسل على أي قناة أخرى، كما تعرض القناة أبرز مقاطع المسلسلات والبرامج المعروضة على شاشتها على قناتها الرسمية في “يوتيوب” والتي تحظى بملايين المشاهدات، والآن نوضح لكم تردد قناة mbc1 على جميع الأقمار الصناعية كالتالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11470 27500- 5/6 عمودي عرب سات 11270 27500- 5/6 عمودي

تردد قناة mbc2

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11938 27500- 3/4 رأسي

تردد قناة mbc action

القمر الصناعي التردد معامل الترميز التردد عرب سات 12284 27500- 5/6 رأسي عرب سات 11270 27500- 5/6 رأسي نايل سات 11476 27500- 5/6 رأسي نايل سات 11470 27500- 5/6 رأسي

تردد قناة mbc max

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11938 27500- 3/4 رأسي عرب سات

11919 27500- 3/4 رأسي

تردد قناة mbc masr

القمر الصناعي التردد الإتجاه معامل التصحيح معدل الترميز المنطقة نايل سات 12015 رأسي 5/6 27500 جمهورية مصر العربية عرب سات 11270 رأسي 5/6 27500 دول الخليج نايل سات 11470 رأسي 5/6 27500 دول لخليج ودول الشام عرب سات 11270 رأسي 5/6 27500 بلاد الشام وتركيا عرب سات 12284 رأسي 5/6 27500 غرب افريقيا نايل سات 11559 رأسي 5/6 27500 غرب افريقي

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