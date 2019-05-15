اضبط تردد قناة ميكي mickey مايو 2019 على قمر النايل سات

يبحث الكثير عن تردد قناة ميكي للأطفال فى محرك البحث الشهير “جوجل”، وهي قناة فضائية خاصة للأطفال انطلقت يوم 20 سبتمبر 2012، ويقع مقرها الرسمي في جمهورية مصر العربية في العاصمة القاهرة، وتستهدف الجمهور المصري والعربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالقناة تعد من أشهر القنوات المتخصصة فى عرض المحتوى المناسب للأطفال، وكل أب وأم يبحثون عن ترددات لقنوات أطفال جيدة حتى يستمتع أطفالهم وفى نفس الوقت يتعلمون مهارات جديدة، بدلاً من تضييع وقت أطفالهم فيما لا يفيد، بل بالعكس من الممكن أن يكون وقت الفراغ الطويل للأطفال مضر لهم حينما لا يتم استثماره في برامج وقنوات تعلمهم و تنفعهم، ولهذا نكتب هذا المقال كبداية لسلسلة مقالات سنقوم بكتابتها فى موقعنا “كلمة دوت أورج” عن ترددات قنوات الأطفال مثل تردد قناة طيور الجنة، والآن نوضح تردد قناة ميكي، فتابعونا.

تردد قناة ميكي

تتميز قناة ميكي للأطفال ببعض المميزات التى قلما تجدها فى قناة أطفال أخرى وهى أن القناة تعمل طوال اليوم لمدة 24 ساعة بلا توقف، بجانب جودة الصوت والصورة، وتتميز القناة بخدمة ترجمة الأفلام من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية، كما تقدم برامج التعليمية للحروف والفواكه والأرقام باللغة الانجليزية، وكل هذا يفيد الطفل فى تعلم الانجليزية بسهولة ودون مشقة، وكما وضحنا لكم من قبل ترددات أفضل قنوات الأطفال مثل تردد قناة طيور بيبي، نوضح لكم تردد قناة ميكي للأطفال على قمر النايل سات، تابع الجدول التالى:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11526 27500 أفقي

أهداف قناة ميكي

تهدف قناة ميكي إلى غرس القيم الشرقية والعربية في نفوس الأطفال، كما تعمل على تنمية مهارات الطفل وجعله أكثر وعى وذكاء، كما تقوم القناة بتعليم الأطفال اللغة الانجليزية بطريقة شيقة وممتعة، وهذه الأهداف هى ما جعلت القناة على رأس قنوات الأطفال الشهيرة التى يبحث عنها ويشاهدها الكثير من الأطفال.

مسلسلات وأفلام قناة ميكي

تقدم قناة ميكي نخبة من أكثر المسلسلات والأفلام شعبية، ومن أبرز المسلسلات التي يتم عرضها على القناة مسلسل بكار الذى له شعبية كبيرة لدى الأطفال، و مسلسل سنوحى المحبوب لدى قطاع واسع من الصغار، وبجانب كل هذا تقدم القناة عدد من الأفلام الشهيرة مثل توم وجيرى، و الأميرة الضفدع، و السمكة نيمو، وغيرهم من المسلسلات والأفلام القيمة.

التواصل مع قناة ميكي

تحرص قناة ميكى للأطفال على التواصل مع متابعيها ومعجبيها من الأطفال الصغار والكبار عن طريق قنوات اتصال عديدة، فمن الممكن التواصل مع القناة عند وجود أى استفسار أو سؤال عن طريق صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وانستجرام، كما يمكن مشاهدة كل ما تقدمه القناة من أغاني وفيديوهات عن طريق القناة الخاصة على موقع يوتيوب.

تأثير قنوات الأطفال على أخلاقيات الطفل

تؤثر قنوات الأطفال بشكل كبير على سلوك الطفل، ولهذا يجب المراقبة المستمرة لأطفالنا، وتحديد عدد ساعات لمشاهدة أفلام الكرتون، فقد أشار بعض الباحثين أن كثرة مشاهدة هذه النوعية من القنوات من قبل الطفل تؤثر بشكل سلبى على الطفل، ولذلك يجب على كل أب وأم اختيار قنوات جيدة تفيد الطفل، ونحن قد وضحنا أكثر من تردد قناة مفيدة في أكثر من مقال فى موقعنا.