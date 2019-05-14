تعرف على مواصفات هاتف oneplus 7 pro بعد إطلاقه رسميا

أعلنت شركة ون بلس OnePlus اليوم عن هاتفها الرائد OnePlus 7 Pro، بمواصفات فائقة وبسعر منافس جدا. ودائما ما تتميز الشركة بطرح هواتف بأحدث المواصفات التقنية ولكن بسعر منافس جدا، لذا يطلق على هواتفها “قاتلة الفلاج شيب” ووسط ترقب كبير من عشاق الهواتف الذكية طرحت الشركة أحدث هواتفها بتصميم انيق جدا وخامات تصنيع فائقة وعتاد قوى وبسعر اقل بكثير من الهواتف الرائدة لباقي شركات الهواتف الذكية الشهيرة.

مواصفات هاتف OnePlus 7 Pro

تصميم بالكامل من الزجاج محمية بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس مع إطار من الألمنيوم.

واجهة تشغيل OxygenOS 9 المبنية على نظام أندرويد باى 9.0.

شاشة أموليد بحجم 6.76 بوصة بدقة 3120*1440 بيكسل وكثافة بيكسلات 516 بيكسل لكل بوصة بالشاشة.

معالج ثمانى الأنوية Snapdragon 855 بتقنية تصنيع 7 نانومتر.

معالج خاص الرسوميات Adreno 640.

ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت / جيجابايت رام او 256 جيجابايت / 6 او 8 جيجابايت رام ولايمكن اضافة ذاكرة خارجية للهاتف.

كاميرا ثلاثية من الخلف بدقة 48 – 16 – 8 ميجابيكسل على الترتيب وتصوير بدقة 4k مزودة بمثبت بصري OIS وفلاش ثنائي.

كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميجابيكسل تدعم التصوير بدقة فول اتش دى.

بطارية 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

منفذ شحن USB Type-C 3.1.

مستشعر بصمة تم دمجها بطريقة احترافية اسفل الشاشة الامامية.

مزود بصوت دولبي مجسم Dolby Atmos sound.

ألوان الهاتف ازرق – الموند – رمادى.

سعر هاتف OnePlus 7 Pro

سعر الجهاز فى الاسواق العالمية 700 يورو تقريبا.