Oppo A6 Pro 5G يبهر الجميع .. تعرف على المواصفات الكاملة قبل الإطلاق الرسمي

أعلنت شركة Oppo عن أحدث هواتفها في الفئة المتوسطة Oppo A6 Pro 5G، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس بمعالج Dimensity 6300 من ميدياتيك، مع شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز وسطوع عالي، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وأمامية 16 ميجا بيكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 واط، كما أن الهاتف يجمع بين التصميم العصري والمتانة القوية بفضل مقاومته للماء والغبار بمعيار IP68/IP69.

جدول المواصفات

المواصفات التفاصيل الشبكات 2G / 3G / 4G / 5G الأبعاد 158.2×75×8 ملم – الوزن 185 جرام الخامات بلاستيك مقوى مقاوم للكسر بمعايير عسكرية مقاومة الماء والغبار IP68 / IP69 الشاشة 6.57 إنش AMOLED، دقة FHD+ (1080×2374)، معدل تحديث 120Hz، سطوع 1400 شمعة، طبقة حماية AGC DT-Star D+ المعالج MediaTek Dimensity 6300 – تكنولوجيا 6 نانو المعالج الرسومي Mali-G57 MC2 الذاكرة 128/8 جيجا – 256/8 جيجا – 256/12 جيجا (UFS 2.2 + LPDDR4X) إمكانية زيادة التخزين متاحة (باستخدام مكان الشريحة الثانية) الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل (f/2.4) الكاميرا الخلفية مزدوجة: 50 ميجا بكسل (f/1.8) + 2 ميجا بكسل (f/2.4) للعزل الفيديو FHD 1080p @30/60fps، HD 720p @30/60fps الصوت ستيريو، ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء الاتصال Wi-Fi a/b/g/n/ac (Dual-band) – Bluetooth 5.4 – NFC – USB Type-C مع دعم OTG الملاحة GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS الحماية بصمة مدمجة بالشاشة + Face Unlock المستشعرات التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة البطارية 7000 مللي أمبير، شحن سريع 80 واط، شحن عكسي 5 واط النظام Android 15 – واجهة ColorOS 15 الألوان أحمر – بينك – أزرق – تيتانيوم

مميزاته

بطارية عملاقة 7000 مللي أمبير تكفي يومين من الاستخدام المتوسط.

شحن سريع 80 واط يشحن الهاتف بالكامل في ساعة فقط، مع دعم الشحن العكسي.

شاشة AMOLED بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120Hz وسطوع قوي.

مقاومة عالية للماء والغبار بمعيار IP68/IP69.

تصميم أنيق وخامات متينة مقاومة للصدمات.

صوت ستيريو مميز مع تجربة سمعية قوية.

عيوب الهاتف

المعالج جيد لكن توجد معالجات أقوى في نفس الفئة السعرية.

تصوير الفيديوهات يقتصر على دقة 1080p فقط.

لا يدعم منفذ سماعات 3.5 ملم.

يعتبر نسخة محسنة من Oppo A6 Pro 4G مع تغيير المعالج فقط.

محتويات العلبة

هاتف Oppo A6 Pro 5G.

سكرينة مثبتة على الشاشة.

رأس الشاحن بقوة 80 واط.

سلك USB Type-C.

جراب شفاف.

دبوس معدني.

كتيب التعليمات وضمان الهاتف.

سعر الهاتف في مصر

من المقرر أن يتم طرح الهاتف رسمياً في مصر مع بداية شهر أكتوبر 2025، لكن السعر الرسمي لم يُعلن بعد.