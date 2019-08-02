 Oppo F7 | سعر ومواصفات ومزايا وعيوب هاتف اوبو  F7

يبحث الكثيرون عن هاتف ” ومواصفاته ومزاياه وعيوبه ونقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل الخاصة بالهاتف وسعره فى مختلف الدول العربية، ويتميز بإمكانية إلتقاط صور السيلفي بجودة عالية من خلال الكاميرا الاماميةـ، والتي تصل دقتها الى 25 ميجا بكسل، مع وجود كاميرا خلفية تمتاز بدقة 16 ميجا بكسل، مع وجود مستشعر البصمة فى ظهر الهاتف للحفاظ على امان الهاتف،واليكم كافة تفاصي الهاتف وجميع أسعاره فى مختلف الدول العربية .

Oppo F7

استطاعت شركة أوبو تحقيق مبيعات كبيرة لهواتفها من فئة F فى جميع الاسواق العربية، ولقى هاتف اوبو اف 7 نجاح كبير نظرا لانه يتميز بتصميمه المميز مع تميز أداء الكاميرا الامامية والخلفية ويعتبر من الهواتف ذات الفئة المتوسطة، من خلال الفيديو التالي سوف نتعرف اكثر عن مزايا الهاتف.

مواصفات oppo f7

يمتاز بشاشة كبيرة 6.23 بوصة عالية الدقة.

ذاكرة عشوائية 6/4 جيجابايت .

معالج رئيسي ثماني النواة .

كاميرا امامية 25 ميجابكسل .

الهاتف مزود بنظام تحديد المواقع GPS العالمي.

الواجهة الامامية للهاتف من الزجاج والهيكل العام مصنوع من الالومنيوم .

مزود بميكروفون عازل للضوضاء .

الشاشة محمية بطبقة لمقاومة الصدمات والخدوش .

مميزات oppo f7

تتميز شاشة الهاتف بكبر حجمها بمساحه 6.23 إنش .

وجود معالج قومى ومتميز يدعم تشغيل لعبة بابجي PUBG.

إمكانية إلتقاط صور السيلفي نظرا لدقة الكاميرا الامامية التي تصل الى 25 ميجا بكسل .

يدعم تشغيل 2 شريحة للاتصال وكارت الذاكرة فى نفس الوقت .

يوجد به ذاكرة عشوائية كبيرة ومساحة صلبة تسمح بتنزيل اكبر عدد من التطبيقات .

مزود بمايكروفون لإزاله الضوضاء .

مزود بـراديو .

عيوب oppo f7

لا يوجد به لمبة ليد الخاصة بالإشعارات .

كاميرته الخلفية غير مزدوجة .

لا يمكن إزاله البطارية من خلال المستخدم .

لا يدعم الشحن السريع .

إنخفاض درجة سطوع الشاشة .

سعر Oppo F7

سعر oppo f7 في مصر : 4500 جنيه مصري .

سعر oppo f7 في الكويت : 100 دينار كويتي .

سعر oppo f7 في الامارات : 599 درهم اماراتى.

سعر oppo f7 في الاردن : 367 دينار اردني.

سعر الهاتف فى امريكا ولبنان والعراق : 523 دولار امريكي.

سعر oppo f7 في السعودية : 1100 ريال سعودي .

ريال سعودي . سعر oppo f7 في المغرب : 2890 درهم مغربي .