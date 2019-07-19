سعر ومواصفات “شاومي k20” هل يستحق الشراء فعلا

تعتبر شركة شاومي من أكثر الشركات العالمية الرائدة فى صناعة الهواتف حيث تصدر اصدارات جديدة ومسنه دائما قبل اى شركات.

ودائما ما تعمل على توفير مميزات رائعة فى الهاتف مقابل سعر جيد جدا نظير الشركات الاخرى.

حيث اصدرت شركة شاومى عن الهاتف الخاص بها بإصدار جديد كليا ومستحسن وهو شاومى k20.

حيث قامت بتطوير جميع المميزات لتناسب المستخدمين مقابل سعر جيد.

شاومي k20 من أكثر الأجهزة المميزات التى أصدرتها شركة شاومي الصينية حيث انها لاول مرة تقوم بعمل جهاز بكاميرا بوب اب بدقة 20 ميجا بيكسل .

شاشة وتصميم شاومي k20

تأتي الشاشة بحجم 6.39 بوصة باستحواذ 80.13% وحواف جذابة من نوع سوبر أموليد.

بالاضافة الى طبقة حماية من نوع جوريلا جلاس من الاصدار 5 بالاضافة الى ان الشاشة بدقة FULL HD 1080p.

اما التصميم فيأتى الجهاز بأبعاد 156.7*74.43*8.7 ملي متر و بوزن خفيف نسبيا 191 جرام .

المعالج والتخزين والأداء ونظام التشغيل

يأتي الهاتف بمعالج قوي جدا وهو سناب دراجون 730 بسرعة بتردد 2.2 جيجاهرتز.

مع معالج رسوميات الجديد من نوع أدرينو 618.

كما يأتي الجهاز بنظام تشغيل 9 يدعم الترقية إلى أندرويد Q.

كما يضم مساحة عملاقة بحجم 64 جيجا او 128 جيجا مع 6 جيجا رام والنسخة الثانية تأتى ب 256 جيجا مع 8 جيجا رام .

الكاميرات والبطارية

شاومي k20 يأتي بثلاث كاميرات فى الخلف وكاميرا واحدة في الأمام.

حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل وتعتبر الكاميرا الرئيسية في الجهاز.

اما الكاميرا الثانية تأتي بفتحة عدسة كبيرة من نوع الترا وايد بدقة 13 ميجا بيكسل.

بالاضافة الى كاميرا ثالثة بدقة 8 ميجا بيكسل لوضع تُأثير العزل.

اما الكاميرا الامامية تأتى كاميرا واحدة فقط بدقة 20 ميجا بيكسل بتقنية الذكاء الاصطناعي مع وضع التصوير الليلي.

بالنسبة للبطارية فتأتى بطارية عملاقة من نوع ليثيوم بحجم 4000 ملى امبير داعمة للشحن السريع .

يأتى الهاتف بسعر 4800 جنيه ويمكنك الحصول عليه من الاسواق الالكترونية فى موعد نزوله إلى مصر فى أكتوبر المقبل .