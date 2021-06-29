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لعبة pubg.. ماذا يريد تحديث ببجي 2021 وفور تنايت من مشاهد هدم الكعبة للتزود بالأسلحة والسجود للأصنام

بواسطة إسلام عوض
تحديث ببجي 2021

تحديث ببجي 2021 الأخير أثار جدلاً كبيراً في حينها، واستياءاً من مشاهد السجود للأصنام، وبعد موجة غضب كبير ودعوات لمقاطعة بابجي بل وقيام بعض الدول بتحريم لعب مثل تلك الألعاب، وخرج المركز العالمي للأزهر للفتاوي الإلكترونية بفتوى تحرم لعبة pubg، قامت الشركة المسؤولة بإزالة الجزء الخاص بالأصنام.

ماذا يريد تحديث ببجي 2021 وفور تنايت

وبعد مقاطعة اللعبة، اضطرت الشركة إلى أن تقوم بإصدار بيان رسمي تعتذر فيه عن هذا الجزء الخاص واعتذرت عنه مؤكدة اترامها لجميع الأديان السماوية، وأكدت على قيامها بتوفير بيئة آمنة أثناء اللعب، وسوف تتخذ كل ما في وسعها من أجل ذلك.

وبعد تحديث ببجي 2021 والمقاطعة الكبيرة وتحريم الأزهر للعبة بابجي ثم اعتذار الشركة وحذف الجزء الخاص بالأصنام والسجود لها، خرجت دار الإفتاء المصرية وشكرت الشركة على حذفه، وبعدها تضاعفت أعداد اللاعبن لـ pubg.

ويبدو أن تحديث لعبة فور تنايت الأخير يسير على نفس النهج لزيادة أعداد اللاعبين، ووفق فيديو متداول عن اللعبة، فإنها أضافت تحديث جديد لزيادة عدد لاعبيها على نفس نهج البابجي، حيث شمل التحديدث على مهاجمة الكعبة الشريفة وهدمها بمطرقة للتزود بالأسحلة، واستمع للفديو التالي.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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