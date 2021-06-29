لعبة pubg.. ماذا يريد تحديث ببجي 2021 وفور تنايت من مشاهد هدم الكعبة للتزود بالأسلحة والسجود للأصنام

تحديث ببجي 2021 الأخير أثار جدلاً كبيراً في حينها، واستياءاً من مشاهد السجود للأصنام، وبعد موجة غضب كبير ودعوات لمقاطعة بابجي بل وقيام بعض الدول بتحريم لعب مثل تلك الألعاب، وخرج المركز العالمي للأزهر للفتاوي الإلكترونية بفتوى تحرم لعبة pubg، قامت الشركة المسؤولة بإزالة الجزء الخاص بالأصنام.

ماذا يريد تحديث ببجي 2021 وفور تنايت

وبعد مقاطعة اللعبة، اضطرت الشركة إلى أن تقوم بإصدار بيان رسمي تعتذر فيه عن هذا الجزء الخاص واعتذرت عنه مؤكدة اترامها لجميع الأديان السماوية، وأكدت على قيامها بتوفير بيئة آمنة أثناء اللعب، وسوف تتخذ كل ما في وسعها من أجل ذلك.

وبعد تحديث ببجي 2021 والمقاطعة الكبيرة وتحريم الأزهر للعبة بابجي ثم اعتذار الشركة وحذف الجزء الخاص بالأصنام والسجود لها، خرجت دار الإفتاء المصرية وشكرت الشركة على حذفه، وبعدها تضاعفت أعداد اللاعبن لـ pubg.

يودّ فريق ببجي موبايل التطرّق لمسألة القلق التي نتجت عن التحديث الأخير ونودّ أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين.

اتخذنا الإجراءات وأزلنا الخاصية. فريق لعبة ببجي موبايل يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة للجميع pic.twitter.com/ke1bKUOGU2 — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) June 4, 2020

ويبدو أن تحديث لعبة فور تنايت الأخير يسير على نفس النهج لزيادة أعداد اللاعبين، ووفق فيديو متداول عن اللعبة، فإنها أضافت تحديث جديد لزيادة عدد لاعبيها على نفس نهج البابجي، حيث شمل التحديدث على مهاجمة الكعبة الشريفة وهدمها بمطرقة للتزود بالأسحلة، واستمع للفديو التالي.

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