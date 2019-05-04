تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy M40 هاتف سامسونج المنتظر 2019

هاتف Samsung Galaxy M40 هو أحدث هواتف شركة سامسونج الكورية العملاقة. وقد اجتاز منصة GeekBench لاختبارات الأداء والتى ظهر من خلالها العتاد الخاص بالهاتف وياتى استكمالا لنجاح هواتف متميزة من فئة M فى السلسلة الاقتصادية والمتوسطة والتى صدر منها هواتف Samsung Galaxy M10 و Samsung Galaxy M20 و samsung galaxy M30 والتى لاقت نجاحا منقطع النظير فى الاسواق التى تم طرحهم بها. والان سنتعرف على مواصفات سامسونج جالاكسى ام 40.

المواصفات المبدئية لهاتف samsung Galaxy M40

على حسب اختبارات الأداء الهاتف على منصة geekbench كانت المواصفات كالتالى:-

يأتى الهاتف بأحدث انظمة الاندرويد وهو الاندرويد 9 “أندرويد باي”.

معالج سنابدراجون 675 ثمانى الانوية بتردد 1.7 جيجاهيرتز.

يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية “رام” بحجم 6 جيجابايت.

حقق الهاتف على منصة GeekBench فى اختبارات المعالج 2350 لكل نواة في المعالج على حدة وحققت الثمانية أنوية مجتمعين 6410 نقطة.

هذا ولم تتضح بعد بقية مواصفات الهاتف ولكن أفادت تسريبات بأن حجم الذاكرة الداخلية سيكون 128 جيجابايت.

أفادت بعض التقارير أيضا الشاشة ستكون من نوع سوبر أموليد افضل شاشات العالم على الاطلاق.

وقد أفادت بعض التسريبات ايضا ان حجم الشاشة سيكون 6.4 بوصة.

ولم تكتفى التسريبات عند هذا الحد بل تطرقت الى حجم البطارية واشارت الى ان حجم البطارية سيكون عملاق بسعة 5000 ملي أمبير.

اما بالنسبة للكاميرات فقد اشارت بعض التسريبات ايضا أن الكاميرا قد تكون ثلاثية بدقة 16-8-5 ميجابيكسل وكاميرا أمامية 16 ميجابيكسل.

ولكن الأكيد حتى الآن هو العتاد الداخلي وفى انتظار باقى المواصفات الاكيدة قريبا.