“+Samsung note 10” سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10

معرفة الفرق بين هاتف Samsung note 10 & Samsung note 10 plus نوضحه لكم لاختيار الهاتف الأنسب والأفضل بالنسبة لعشاق هواتف سامسونج حول العالم، فبعد أن تصدر موبايل نوت 10 ونوت 10 بلس ترندات الأكثر بحثاً على الانترنت تتضح مدى الرغبة والاهتمام بالهاتف الجديد، حيث هناك جانب من الاختلاف بين الهاتفين، وايضاً توجد بعض المميزات المشتركة بينهما، ويفضل هواة جيل النوت هاتف نوت 10، أما بالنسبة لحديثي تجربة النوت فيفضل أن يستخدم هاتف نوت 10، حيث يتشابه الهاتفين في التصميم الى حد كبير، ولكن بالطبع تختلف الأسعار والمواصفات وبعض المميزات، ويتميز تصميم نوت 10 ونوت 10 بلس بتصميم رائع مع تقليص الدوران في التصميم باتجاه مناسب جداً، وجودة زاوية الشاشة للهاتف.

مواصفات Samsung note 10 & Samsung note 10 plus

المواصفات نوت 10 نوت 10 بلس البطارية 3500 م.أمبير 4300 م. امبير الشاشة 6.3 انش 6.8 انش الدقة 401 بيكسل للانش الواحد 1080*2280 498 بيكس للانش الواحد 1440*3040 الـ+HDR10 يدعم يدعم الكاميرات ثلاث كاميرات خلفية 3 كاميرات + كاميرا VGA اضافية للعمق الذاكرة العشوائية 8GB 12GB ذاكرة التخزين 256GB 512GB كارت الذاكرة لا يدعم يدعم

ويمكنكم التعرف على الفرق بين سامسونج نوت 10 ونوت 10 بلس من خلال الفيديو التالي الذي يوضح ابرز الفروقات بين الهاتفين.

وكذلك يمكنكم مشاهدة الاعلان الرسمي الخاص بهاتف +Samsung note 10 والذي أعلنت عنه سامسونج تستعرض فيه قوة الهاتف.

سعر Samsung note 10

اليكم اسعار نوت 10 ونوت 10 بلس في بعض الدول بعد إطلاقه خلال شهر أغسطس الجاري: