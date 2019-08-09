“+Samsung note 10” سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10

معرفة الفرق بين هاتف Samsung note 10 & Samsung note 10 plus نوضحه لكم لاختيار الهاتف الأنسب والأفضل بالنسبة لعشاق هواتف سامسونج حول العالم، فبعد أن تصدر موبايل نوت 10 ونوت 10 بلس ترندات الأكثر بحثاً على الانترنت تتضح مدى الرغبة والاهتمام بالهاتف الجديد، حيث هناك جانب من الاختلاف بين الهاتفين، وايضاً توجد بعض المميزات المشتركة بينهما، ويفضل هواة جيل النوت هاتف نوت 10، أما بالنسبة لحديثي تجربة النوت فيفضل أن يستخدم هاتف نوت 10، حيث يتشابه الهاتفين في التصميم الى حد كبير، ولكن بالطبع تختلف الأسعار والمواصفات وبعض المميزات، ويتميز تصميم نوت 10 ونوت 10 بلس بتصميم رائع مع تقليص الدوران في التصميم باتجاه مناسب جداً، وجودة زاوية الشاشة للهاتف.
مواصفات Samsung note 10 & Samsung note 10 plus
|المواصفات
|نوت 10
|نوت 10 بلس
|البطارية
|3500 م.أمبير
|4300 م. امبير
|الشاشة
|6.3 انش
|6.8 انش
|الدقة
|401 بيكسل للانش الواحد 1080*2280
|498 بيكس للانش الواحد 1440*3040
|الـ+HDR10
|يدعم
|يدعم
|الكاميرات
|ثلاث كاميرات خلفية
|3 كاميرات + كاميرا VGA اضافية للعمق
|الذاكرة العشوائية
|8GB
|12GB
|ذاكرة التخزين
|256GB
|512GB
|كارت الذاكرة
|لا يدعم
|يدعم
ويمكنكم التعرف على الفرق بين سامسونج نوت 10 ونوت 10 بلس من خلال الفيديو التالي الذي يوضح ابرز الفروقات بين الهاتفين.
وكذلك يمكنكم مشاهدة الاعلان الرسمي الخاص بهاتف +Samsung note 10 والذي أعلنت عنه سامسونج تستعرض فيه قوة الهاتف.
سعر Samsung note 10
اليكم اسعار نوت 10 ونوت 10 بلس في بعض الدول بعد إطلاقه خلال شهر أغسطس الجاري:
- سعر Samsung note 10 في أمريكا 1049 دولار.
- سعر Samsung note 10 plus في أمريكا 1299 دولار.
- سعر Samsung note 10 في السعودية 3935 ريال.
- سعر Samsung note 10 plus في السعودية 4871 ريال.
- سعر Samsung note 10 في مصر 17833 جنيه.
- سعر Samsung note 10 plus في مصر 22100 جنيه.
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