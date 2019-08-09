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“+Samsung note 10” سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“+Samsung note 10” سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10
سعر Samsung note 10

معرفة الفرق بين هاتف Samsung note 10 & Samsung note 10 plus نوضحه لكم لاختيار الهاتف الأنسب والأفضل بالنسبة لعشاق هواتف سامسونج حول العالم، فبعد أن تصدر موبايل نوت 10 ونوت 10 بلس ترندات الأكثر بحثاً على الانترنت تتضح مدى الرغبة والاهتمام بالهاتف الجديد، حيث هناك جانب من الاختلاف بين الهاتفين، وايضاً توجد بعض المميزات المشتركة بينهما، ويفضل هواة جيل النوت هاتف نوت 10، أما بالنسبة لحديثي تجربة النوت فيفضل أن يستخدم هاتف نوت 10، حيث يتشابه الهاتفين في التصميم الى حد كبير، ولكن بالطبع تختلف الأسعار والمواصفات وبعض المميزات، ويتميز تصميم نوت 10 ونوت 10 بلس بتصميم رائع مع تقليص الدوران في التصميم باتجاه مناسب جداً، وجودة زاوية الشاشة للهاتف.

Samsung note 10 plus
سعر Samsung note 10

مواصفات Samsung note 10 & Samsung note 10 plus

المواصفاتنوت 10نوت 10 بلس
البطارية3500 م.أمبير4300 م. امبير
الشاشة6.3 انش6.8 انش
الدقة401 بيكسل للانش الواحد 1080*2280498 بيكس للانش الواحد 1440*3040
الـ+HDR10يدعميدعم
الكاميراتثلاث كاميرات خلفية3 كاميرات + كاميرا VGA اضافية للعمق
الذاكرة العشوائية8GB12GB
ذاكرة التخزين256GB512GB
كارت الذاكرةلا يدعميدعم

ويمكنكم التعرف على الفرق بين سامسونج نوت 10 ونوت 10 بلس من خلال الفيديو التالي الذي يوضح ابرز الفروقات بين الهاتفين.

وكذلك يمكنكم مشاهدة الاعلان الرسمي الخاص بهاتف +Samsung note 10 والذي أعلنت عنه سامسونج تستعرض فيه قوة الهاتف.

سعر Samsung note 10

اليكم اسعار نوت 10 ونوت 10 بلس في بعض الدول بعد إطلاقه خلال شهر أغسطس الجاري:

  • سعر Samsung note 10 في أمريكا 1049 دولار.
  • سعر Samsung note 10 plus في أمريكا 1299 دولار.
  • سعر Samsung note 10 في السعودية 3935 ريال.
  • سعر Samsung note 10 plus في السعودية 4871 ريال.
  • سعر Samsung note 10 في مصر 17833 جنيه.
  • سعر Samsung note 10 plus في مصر 22100 جنيه.

 

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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