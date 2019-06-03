اضبط تردد قناة السعودية الاولى saudi 1 شهر يونيو 2019 على جميع الأقمار

يبحث الملايين من الجمهور الخليجي في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج عن تردد قناة السعودية الاولى، وهى قناة إخبارية بإمتياز، وتقدم للجمهور العربي كل الأخبار الحصرية والتغطية الكاملة لجميع أحداث القمم العربية والإسلامية والخليجية بجانب أهم وأبرز الأخبار السياسية والإقتصادية السعودية والعربية، ونوضح لكم من خلال مقالنا اليوم عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” تردد قناة السعودية الاولى، فتابعونا.

تردد قناة السعودية الاولى

كانت الإنطلاقة الأولى لقناة السعودية الاولى فى عام 1965م، وكان الهدف من إنشائها تغطية كافة الأخبار السياسية والإقتصادية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية بجانب أن تكون صورة لإظهار الجانب التراثى والحضاري للمملكة، واستطاعت القناة أن تكون حلقة وصل بين كل شعوب الدول العربية، ونوضح لكم الآن تردد قناة السعودية الاولىعلى أقمار النايل وعرب سات عبر الجدول التالي:

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12149 27500 أفقي 3/4 هوت بيرد 12654 27500 أفقي 5/6 ياه سات 11747 27500 أفقي 8/9 عرب سات 12149 27500 أفقي 5/6 عرب سات 12015 27500 عامودي / رأسي 3/4

نتمنى فى نهاية المقال أن نكون قد قدمنا مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بالأسفل عند وجود أي استفسار أو سؤال، وسنرد عليكم فى أقرب وقت