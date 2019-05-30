تردد قناة السعودية مباشر على اقمار نايل سات وبدر وياه سات 2019

ظهر تردد قناة السعودية مباشر Saudi Mubasher بدقة عادية SD ودقة عالية HD على اقمار نايل سات 7 غرب وقمر بدر على مدار 26 درجة شرقا قمر ياه سات الاماراتى على مدار 52.5 شرق، وهى مخصصة لنقل فعاليات المؤتمرات العربية والاخبار السعودية على مدار الساعة. وننفرد فى موقع كلمة بنشر تردد قناة السعودية مباشر بجودة عالية وجودة فائقة الجودة على جميع الاقمار الصناعية.

تردد قناة السعودية مباشر saudi mubasher على قمر نايل سات

القناة تبث على قمر نايل سات nilesat بجودة عادية وجودة فائقة وقد حلت محل قنوات ksa sports 2 و ksa sports +2 HD، وتعمل القناة على الترددات التالية:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب Saudi mubasher 12149 27500 أفقي Hor Saudi mubasher HD 12284 27500 رأسي Ver

تردد قناة السعودية مباشر saudia mubasher على قمر بدر

قمر بدر و قمر عربسات سابقا هو واحد من أشهر القنوات العربية، ويتميز بوجود عدد كبير من القنوات السعودية التي تبث من خلاله، لذا فالقناة تبث ايضا من خلال القمر وذلك على مدار 26 درجة شرق، والذى يسهل استقباله داخل جميع البلدان العربية والقناة تعمل بجودة فائقة اتش دى وتظهر أثناء البحث باسم ksa sport +2 و ksa sport +2 hd من خلال الترددات التالية:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 12149 27500 أفقي Hor 5/6 11230 27500 أفقي Hor 5/6

تردد قناة السعودية مباشر على قمر ياه سات

من خلال قمر ياه سات على مدار 52.5 درجة شرقا يمكن استقبال القناة على الترددات التالية:-