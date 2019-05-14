اضبط تردد قناة سمسم Semsem للأطفال شهر مايو 2019 على النايل سات وعرب سات

بات تردد قناة سمسم للأطفال أحد أهم ترددات قنوات الرسوم المتحركة المحببة للصغار والكبار، فالقناة تقدم محتوى ترفيهي من جهة وتعليمى من جهة أخرى، ولهذا فهى خيار مناسب لكل أب وأم يبحثان عن قناة مفيدة لأطفالهم، وليست مجرد قناة أطفال بالمعنى التقليدى التى تحصر نفسها في عرض أفلام ومسلسلات كرتون فقط، والقتاة تتبع وتبث من المملكة العربية السعودية، وتقدم القناة نخبة كبيرة من البرامج التلفزيونية الهادفة التي تنمي شخصية الطفل وتحسن سلوكه، ونحن فى “كلمة دوت أورج” نهتم بكتابة مقالات كثيرة عن الطفل وتربيته وتنمية مهاراته، ولهذا كتبنا مقالات عن تردد قناة سبيس تون، ونحن فى هذا المقال بصدد أن نوضح لكم تردد قناة سمسم، فتابعونا.

تردد قناة سمسم

كل قناة أطفال تفكر وتبدع فى كيفية جذب لفت انتباه الصغار لها، وقد اشتعلت المنافسة خاصة بعد زيادة عدد القنوات التى تتخصص فى تقديم نفس المحتوى من أفلام ومسلسلات الكرتون، وتتميز قناة سمسم بجودة الصوت والصورة، بالإضافة الى أنها تعمل على مدار اليوم لمدة 24 ساعة بلا توقف، وكنا قد قدمنا لكم مقالات عن تردد قناة ماجد، نوضح لكم تردد قناة سمسم على قمر نايل سات وعرب سات كالتالى:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11334 27500- 5/6 أفقي عرب سات 12843 27500- 5/6 أفقي عرب سات 11334 27500- 5/6 أفقي عرب سات 11335 27500- 5/6 أفقي

التواصل مع قناة سمسم

لعب التواصل الجيد بين قناة سمسم ومشاهديها دور كبير في انتشارها، حيث لم تكتفي القناة بعرض أفضل الأفلام الكرتونية على شاشتها فقط، بل جعلت لها قناة خاصة على اليوتيوب ليستطيع المشاهد مشاهدة ما يريده فى أى وقت، بالاضافة الى استقبالها كل أسئلة الجمهور من خلال موقعها الرسمى، أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر، وأدى كل هذا إلى زيادة نسبة مشاهدة القناة وانتشارها بين أوساط الصغار.