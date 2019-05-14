اضبط تردد قناة سبيس تون spacetoon مايو 2019 على النايل سات

يبحث الكثير عن تردد قناة سبيس تون للأطفال فى جميع محركات البحث على شبكة الإنترنت، حيث تصنف القناة ضمن أشهر 10 قنوات أطفال فى مصر والوطن العربى، ولم يأت هذا التصدر من فراغ ولكن بأسلوب وخطة ادارة ناجحة للقناة، وهي تنقسم إلى قناتين سبيس تون بالغة العربية وسبيس تون بالغة الإنجليزية، وتهتم القناة بكل ما يفيد الطفل من أفلام ومسلسلات وبرامج تعمل على تنمية مهاراته ورفع معدل ذكائه، ، ونحن فى “كلمة دوت أورج” نخصص مقالات كاملة عن الأطفال وتربيتهم وأفضل القنوات التى ينبغى عليهم مشاهدتها، فقد كتبنا قبل ذلك مقالات كثيرة عن ترددات قنوات الأطفال مثل تردد قناة ماجد، والآن نوضح لكم تردد قناة سبيس تون ،فإلى نص المقال.

تردد قناة سبيس تون

تقدم قناة سبيس تون محتوى مختلف نوعا ما عن بقية قنوات الأطفال التقليدية التي لا تهتم إلا بعرض أفلام ومسلسلات الكرتون الترفيهية فقط، ولا تحرص على عرض محتوى تعليمي للأطفال، وتقدم قناة مجموعة رائعة من البرامج التعليمية للأطفال التى تساعدهم على تطوير فكرهم، وتكسبهم مهارات وصفات قيادية تربى فيهم تحمل المسئولية، فأطفالنا هم مستقبل الغد، وتتميز القناة بجودة صوت وصورة ممتازة، وكما قدمنا لكم تردد قناة ميكي، نقدم لكم تردد قناة spacetoon على قمر النايل سات ومعامل الترميز والاتجاه عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11785 27500 عمودي

برامج قناة سبيس تون

من أشهر الأفلام المدبلجة التي تعرض على القناة مغامرات توم وجيرى، ومسلسل كونان، وأنا وأخى وأنا وأختي والصياد، وبالنسبة للبرامج فهناك برنامج السباق الكبير، وبرنامج كوكب من الحروف، وبرنامج شارلوك هولمز القرن 22 والكثير من البرامج الترفيهية الأخرى.