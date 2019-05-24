تردد قناة time sport الناقلة كأس أمم إفريقيا على النايل سات

تدشين تردد قناة time sport الرياضية الجديدة على النايل سات، لتغطية ونقل مباريات كاس أمم إفريقيا 2019، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو في مصر، بمشاركة 24 منتخب إفريقي لأول مرة، بعد زيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة، وعبر تردد قناة تايم سبورت الجديدة، سيستمع عشاق كرة القدم بتغطية كاملة لاستعدادات المنتخبات المشاركة، ومتابعة المباريات المنقولة على الترددات الأرضية للقناة في مصر، بجانب الاستقبال الفضائي لتردد تايم سبورتس ومتابعة الاستوديوهات التحليلية لجميع المباريات وأحداث البطولة على أجهزة الاستقبال العادية أو عالية الجودة.

تنطلق قناة تايم سبورت الرياضية الجديدة يوم غدا السبت الموافق 25 مايو 2019، عبر 6 برامج رياضية رئيسية، ومنها الاستوديو التحليلي الذي أعد لتغطية أحداث البطولة بتوفير احدث التقنيات العالمية، وذلك بعد توقيع البروتوكول الخاص بالقناة بين الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، وكل هذه المعلومات سيتم الحديث عنها باستفاضة وطريقة عمل القناة، من خلال متابعة الانطلاق الرسمي يوم غدا السبت، ولذا وجب ضبط تردد قناة time sport الآن على النايل سات.

استقبل تردد قناة time sport

بدون عناء يمكنكم استقبال تردد قناة time sport بكل سهولة على نفس التردد الموجود عليه تردد قناة dmc sport المتوقفة عن العمل، حيث يظهر تردد تايم سبورت عالي الجودة للأجهزة التي تعمل بتقنية الصورة HD وقناة تايم سوبرت بالصورة العادية لمن لديهم جهاز استقبال عادي، وهذا فيما يخص النقل الفضائي على النايل سات، إما الاستقبال الأرضي فلخ شرح أخر، حيث يمكن استقبال القناة على شاشات التلفاز الحديثة بدون أي وصلات، أو عن طريق البحث على الترددات الأرضية بالطرق التقليدية المعروفة، وكل ذلك سنوفره لكم بالشرح .

اضبط تردد قناة time sport على النايل سات على تردد 11449 أفقي بمعدل ترميز 27500 وتصحيح الخطأ 5/6 وحول شرح الاستقبال الأرضي للقناة على أجهزة الاستقبال سنوضحه قريباً.