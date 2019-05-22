تعرف على تردد قناة تايم سبورت الناقلة لكاس افريقيا 2019 فضائيا وارضيا وموعد الافتتاح وكيفية الاستقبال

تردد قناة تايم سبورت Time Sport والتي ستقوم بنقل احداث مباريات كاس امم افريقيا 2019، أصبح واقعا، حيث بدأت القناة البث الفعلى أرضيا، وتظهر على هيئة لوجو فضائيا يحمل اسم القناة Time Sport فى انتظار الافتتاح الرسمى. وسنتناول كل المعلومات عن تردد القناة ارضيا وفضائيا على النايل سات، وكيفية ضبط التردد وكل ما يخص القناة.

تردد قناة تايم سبورت time sport على النايل سات

القناة تبث على القمر المصرى نايل سات على المدار 7 غرب، وقد حلت محل قناة دى ام سى سبورت dmc sport وقناة dmc sport. وهى تبث بدقة عرض عادية ودقة عرض اتش دى وذلك على التردد التالى:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC 11447 27500 أفقي Hor 5/6

تردد قناة تايم سبورت Time Sport ارضيا

من المنتظر أن تقوم القناة ببث جميع مباريات كأس افريقيا 2019 لكرة القدم أرضيا فقط، وذلك عبر موجة 32 UHF. وقد اعلن عن توافر جهاز استقبال خاص لاستقبال القناة، وهو يشبه جهاز الريسيفر ولكنه مخصص لاستقبال بث القنوات الأرضية والتى تعمل بالبث الرقمي.

كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت ارضيا

اما بالنسبة كيفية استقبال تردد القناة ارضيا فيمكن استقبالها بالطرق التالية:-

سيتوفر قريبا بالاسواق جهاز استقبال رقمي يشبه كثيرا جهاز الريسيفر ويمكنه استقبال بث قناة تايم سبورت وجميع القنوات الأرضية التي تبث رقميا بصورة رائعة جدا.

معظم شاشات التلفاز الحديثة تدعم إمكانية استقبال البث الرقمى الارضى، وهنا يلزم فقط شراء اريال بسيط و توصيله بمنفذ TV Tuner، وعمل توليف القنوات.

اجهزة التلفاز والتى يوجد بها منفذ الاريال الشهير TV Tuner، يمكن تركيب جهاز اريال عادى او “بوستر” وهو بسعر زهيد، يتم فقط توصيلة للتلفاز وعمل توليف يدوي أو تلقائي وستظهر القناة على التردد 32 على الحزمة UHF.

موعد افتتاح قناة تايم سبورت Time Sports وطاقم التحليل الفنى

من المنتظر أن يتم افتتاح القناة فعليا وذلك يوم السبت الموافق 25 يونيو 2019، وذلك قبل افتتاح بطولة افريقيا بفترة. ومن المنتظر أن يقوم نجوم التحليل الفني للمباريات والمع مقدمى البرامج الرياضية بتقديم برامج القناة، ومن أبرزهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن سيف زاهر وذلك على حسب برومو دعائى للقناة.