اضبط تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah مايو 2019 على النايل سات

استطاع تردد قناة طيور الجنة أن ينتشر ليصل إلى الملايين من المشاهدين فى مصر والوطن العربى، حتى أصبحت أحد أشهر القنوات المتخصصة للأطفال، وهى قناة فضائية انطلقت عام 2008 لتقدم أغاني وبرامج للأطفال ، وتتميز برامجها بالتنوع حتى تجذب الصغار، وتعمل القناة على تنمية مهارات الطفل المختلفة وليس فقط مجرد الاستمتاع بالمشاهدة، وتتنافس قناة طيور الجنة مع قنوات كثيرة تقدم نفس المحتوى ولكنها تميزت عنها جميعا ونجحت فى أن تجعل لها مكاناً خاصا في قلوب الاطفال، ولهذا قمنا بكتابة هذا المقال استكمالا لمقالات كثيرة عن ترددات قنوات الاطفال قمنا بكتابتها عبر موقعنا “كلمة دوت أورج” مثل تردد قناة ميكي، فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة

تميزت قناة طيور الجنة فى اختيار المحتوى الجيد الذي تقدمه للأطفال مما يجعلهم متشوقين دائما لكل ما تقدمه القناة، وتقدم القناة نخبة كبيرة من أفضل الأناشيد والأغاني للأطفال، وجدير بالذكر أن القناة تبث من البحرين على الرغم من أن المقر الرئيسي لها في عمان بدولة الأردن، وتم تأسيسها في عام 2008، وكما وضحنا لكم من قبل ترددات أفضل قنوات الأطفال مثل تردد قناة ماجد، نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات كالتالى:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11315 27500- 3/4 رأسي

وجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة استطاعت أن تترك بصمة لم تستطع قناة أطفال غيرها أن تتركها، فقد دخلت القناة بيوتنا وشعرنا بالأمان تجاهها أن نجعل أطفالنا يجلسون أمامها بالساعات لاِدراكنا التام أن القناة تعطيهم معلومات قيمة وتنمى ذكائهم ولا تُضيع أوقاتهم فيما لا يفيد.

برامج قناة طيور الجنة

نهتم أن نقدم لكم ترددات قنوات للأطفال مفيدة مثل تردد قناة ماجد وغيره من القنوات التى قمنا بذكرها خلال المقالة، وتقدم قناة طيور الجنة نخبة من أفضل البرامج التى تجعلها محبوبة ومشهورة بين متابعيها من الأطفال والكبار، ومن أشهر برامج القناة:

برنامج رياضة X رياضة

برنامج كنز

أغاني المهن

فزورة مع الأمورة

ألو طوط

نشرة أخبار الدار.

أبطال قناة طيور الجنة

يريد الكثير من الأطفال معرفة كل شىء عن الأطفال أبطال الأعمال التي تٌقدم على شاشة طيور الجنة، ونوضح لكم أسماء أبطال قناة طيور الجنة كالتالى:

خالد مقداد : وهو مؤسس قناة طيور الجنة.

: وهو مؤسس قناة طيور الجنة. الوليد مقداد : وهو الابن الأكبر لخالد مقداد وعمره 19 عاما تقريبا.

: وهو الابن الأكبر لخالد مقداد وعمره 19 عاما تقريبا. المعتصم بالله مقداد : وهو الابن الثاني لخالد مقداد وعمره 17 عاما تقريبا.

: وهو الابن الثاني لخالد مقداد وعمره 17 عاما تقريبا. جنا مقداد: وهي البنت الصغرى لخالد مقداد.

100 مليون شاور

حققت أغنية “شاور شاور” نجاح ساحق بعد حصولها على 100 مليون مشاهدة على الموقع الرسمى لقناة طيور الجنة على اليوتيوب، خلال مدة لا تتجاوز 10 شهور من إطلاقها على شاشة طيورالجنة الفضائية، وقد أدى الطفلان المبدعان جاد وإياد أداء ممتاز فى هذه الأغنية التى أثرت على ملايين الأطفال، حيث حفزتهم الأغنية على الاعتناء بأجسامهم وصحتهم ونظافتهم عن طريق الاستحمام، وهذا ما عودتنا عليه “طيور الجنة” من غرس قيم تربوية وسلوكية للأطفال.

تأثير قنوات الأطفال على أخلاقيات الطفل

تشير الكثير من الأبحاث أن كثرة مشاهدة قنوات الكرتون للطفل أقل من عامين يعرقل النمو الصحيح لعقله، حتى وان كانت القناة تقدم محتوى تعليمي، حيث تم عمل دراسة على ألف عائلة لأطفال أعمارهم أقل من سنة ونصف،، وقد أشارت نتائج الدراسة الى أن كل ساعة يجلس فيها الطفل أمام التلفزيون لمشاهدة هذه القنوات يؤدي إلى تعلم الطفل من 6 الى 8 كلمات، بمعدل أقل من الطفل الذي يقضي وقته في أنشطة أخرى وكانت هذه الدراسة في أشهر المجلات الطبية العالمية the JOURNAL OF PEDIATRICS.

التواصل مع طيور الجنة

تفتح قناة طيور الجنة العديد من قنوات التواصل مع جمهورها ومشاهديها من الصغار والكبار، وهذه الاستراتيجية ساعدت فى جعلها قناة الأطفال الأولى فى الوطن العربى، وتستطيع أن تتواصل مع “طيور الجنة” عن طريق موقعها الرسمى، أو من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر.

من هو خالد مقداد مؤسس طيور الجنة

هو خالد عبد الله جبريل مقداد، وقد أسس قناة طيور الجنة، ويشغل منصب المدير العام بها، وهى القناة التى اصبحت أحد أهم قنوات الأطفال فى الوطن العربى، وقد وٌلد في الكويت ومعه الجنسية الأردنية وهو من أصل فلسطيني مسلم. وقد تخرج فى كلية الفنون الجميلة قسم ديكور، وأطلق قناة طيور الجنة في 25 يناير من عام 2008م.