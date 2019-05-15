اضبط تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby مايو 2019 على النايل سات

كثُر البحث عن تردد قناة طيور بيبي للأطفال فى محركات البحث على شبكة الانترنت، وهي قناة فضائية تقدم محتوى مناسب للاطفال اقل من 6 سنين ، وقد انطلقت في 25 أغسطس من عام 2008 بأغاني تحث على القيم والأخلاق، فالقناة استطاعت فى وقت قصير أن تلفت انتباه الكثير من الأسر المصرية والعربية، فكل أسرة تبحث عن قناة للأطفال تعمل على تنمية مهارات طفلهم وتعلمه أشياء جديدة وليس مجرد متعة المشاهدة فقط، وكانت قناة طيور بيبي للأطفال احدى هذه القنوات القليلة التى تقدم محتوى هادف وشيق للأطفال، ونحن فى “كلمة دوت أورج” نهتم بكل ما هو مفيد للطفل، فقمنا بكتابة عدة مقالات عن ترددات أفضل قنوات الأطفال مثل تردد قناة طيور الجنة، والآن نكتب لكم عن تردد قناة طيور بيبي، فتابعونا.

تردد قناة طيور بيبي

تختلف قناة طيور بيبي عن قنوات الأطفال الكثيرة الأخرى أنها تبتكر وتبدع فى وضع أساليب وخطط تنمى مهارات الطفل وتعمل على اكسابه صفات أفضل، ونحن نجد أطفالنا يجلسون معظم الوقت على التلفاز، فيجب أن يجلسوا أمام قنوات تعمل على افادتهم، وكما وضحنا من قبل ترددات لقنوات اطفال متميزة مثل تردد قناة ميكي، نوضح لكم تردد قناة طيور بيبي للأطفال عبر أقمر النايل سات كالتالى:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11393 27500- 3/4 عمودي نايل سات 11315 27500- 3/4 عمودي

أناشيد قناة طيور بيبي

يحب الأطفال كثيرا قناة طيور بيبي لما تقدمه من أناشيد وأغانى ممتعة، وكل الأغانى و الأناشيد والكليبات التى تعرض على القناة ستجدها فى الموقع الرسمي لطيور بيبى بعد عرضها مباشرة على الشاشة، حتى يتمكن أطفالنا من مشاهدة أغانيهم وكليباتهم المفضلة فى أى وقت، كما تتواصل “طيور بيبى” مع الأطفال من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وانستجرام، ونوضح لكم هنا بعض الأناشيد التي نالت شهرة واسعة بين الأطفال كالتالى:

أنشودة حرف الألف.

أنشودة الأعداد.

أنشودة الفواكه.

أنشودة لا تسرف في الماء.

أهداف قناة طيور بيبي

تهدف قناة طيور بيبي إلى تنمية مهارات الطفل وتعليمه، فالقناة تقدم الكثير من البرامج ذات المحتوى التعليمى والثقافى وليس الترفيهى فقط شأنها شأن قناة ماجد للأطفال وقناة كوكي للأطفال، حيث تعمل القناة على جعل الطفل يفكر ويبدع مما يؤدي إلى تشكيل شخصية قيادية تستطيع أن تتحمل المسؤلية فى المستقبل،ولهذا حرصنا على تقديم هذه المقالة لكم حتى نستثمر وقت أطفالنا فيما يفيد وينفع، ولا نتركهم بالساعات أمام التلفاز امام محتوى من الممكن أن يضر أكثر مما ينفع.

التواصل مع قناة طيور بيبي

تمتلك قناة طيور بيبى موقع الكتروني لها تعرض فيه أبرز المعلومات عن القناة منذ نشأتها، كما تعرض جميع الأغانى والكليبات التى تم عرضها على شاشة القناة، وجدير بالذكر أن الموقع به قسم خاص بالتواصل مع الزوار من محبي طيور بيبى، فقط عند وجود أى سؤال أو استفسار قم بملء الخانات فى الصور التالية وقم بالضغط على ( ارسل ) وسوف تقوم ادارة الموقع بالرد على استفسارك خلال 24 ساعة، بالاضافة الى صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وانستجرام، وقناتها الخاصة على يوتيوب.

معلومات عن قناة طيور بيبي

يقع المقر الرسمى لقناة طيور بيبي في مدينة عمان بالأردن، ويبث إرسالها من البحرين، ويديرها الأستاذ خالد مقداد، وتتخصص القناة في تقديم أناشيد وأغاني للأطفال تعمل على تنمية مهاراتهم واكسابهم المزيد من الوعى بجانب الترفيه، وجدير بالذكر أن “طيور بيبى” تتيح للمشاهدين إرسال الرسائل ليتم عرضها في الشريط السفلي للقناة، وكل هذا من أجل تواصل فعال مع الأطفال.

تأثير قنوات الأطفال على أخلاقيات الطفل

أشارت دراسة تمت على 11 ألف طفل في جامعة بريطانية “university of Glasgow” أن كل طفل عمره لا يتعدى الخمس سنين يشاهد التلفزيون لأكثر من ٣ساعات في اليوم يكون أكثر عرضة للمشاجرة والسرقة والكذب والغش، بل وأوضحت الدراسات أن الكثير من برامج الأطفال يكون بها مشاهد عنف أكثر من برامج الكبار، ولهذا يجب على الآباء مراقبة أطفالهم وتحديد عدد ساعات لهم لمشاهدة هذه النوعية من القنوات.