“update”.. التردد الجديد لقناة قرطاج بلس Carthage Plus 2019 على النايل سات

تعد قناة قرطاج بلس Carthage Plus ضمن أهم القنوات التى تهم قطاع كبير من المشاهدين والمتابعين لكونها تقدم العديد من البرامج المتنوعة التي تتناسب مع قطاع كبير من الجمهورية باختلاف فئاتهم العمرية المختلفة وايضًا مستوياتهم، فهى قناة ذات سمة اجتماعية تهتم بعرض المحتوى ذات الطابع الاجتماعي بين المواطنين، مما يجعل الكيثر يبحث عن تردد قناة قرطاج بلس Carthage Plus الجديدة 2019 على النايل سات، عبر محركات البحث.

أقرأ ايضًا:

«LOOK».. تردد قناة كوكى كيدز Koky Kids الجديد 2019 على النايل سات

نبذة عن قناة قرطاج بلس Carthage Plus

قناة قرطاج بلس Carthage Plus هى قناة تونسية تهتم بعرض المحتوى الذى يهم المواطن التونسي بالأخص، فهى من أكثر القنوات المتألقة على الساحة الفضائية بتونس والوطن العربى، فتارة تعرض المشكلات التى تواجه الشعب التونسى من خلال تطرق برامجها السياسية التى تعرض على شاشتها لمعالجة هذه القضايا والمشكلات، وتارة تبث مسلسلات درامية مختلفة وايضًا العديد من الأفلام السينمائية العربية، بجانب ذلك تهتم قناة قرطاج بلس Carthage Plus بعرض العديد من البرامج الترفيهية والمنوعة والبرامج الوثائقية التى تستعرض من خلالها تاريخ وثقافة وتراث تونس القديم، حيث يعمل بث القناة على مدار اليوم مجانًا بدون تشفير او انقطاع من خلال التردد الجديد لقناة قرطاج بلس Carthage Plus على النايل سات.

أقرأ ايضًا:

“الأحدث”.. استقبل الآن تردد قناة الفجر الفلسطينية الجديد 2019 على النايل سات بعد تغييره

محتوى قناة قرطاج بلس Carthage Plus

تعرض قناة قرطاج بلس Carthage Plus العديد من المسلسلات الدرامية المتنوعة والجديدة التى تهم الشعب التونسى فمن أبرز هذه المسلسلات التي تقدمها:-

الهيبة

ثأر الأخوة

عطر الشام

مشاعر

حياة خاصة

ليث ونورا

السلطانة قسم

ممو عينى

أولاد رمضانة

عوامل نجاح قرطاج بلس Carthage Plus فى الوطن العربى

نجاح قناة قرطاج بلس Carthage Plus ساعد فى انتشارًا عربيًا بعدما كان تهتم بتوجيه بثها التليفزيونى للمشاهد التونسى فقط، ويرجع هذا النجاح الكبير لعدة أسباب أهمها:

استخدام أحدث الوسائل التقنية والبث بجودة عالية مثل HD،SD بحيث تدعم كافة أنواع أجهزة الإستقبال. التزام القناة بالمعايير والضوابط الإعلامية والسعى لإرضاء الذوق العام للمشاهدين والمتابعين، مع احترام عقولهم وعدم الإسفاف بتقديم محتوى يتنافى مع أخلاقيات المواطن العربى. تنوع المحتوى والمضامين التى تبثها القناة عبر شاشتها، والاهتمام بتقديم مايشبع ميول وأذواق قاعدة جماهيرية واسعة، بجانب العمل على السعى وراء تبادل الثقافات والمفاهيم القائمة بين الدول العربية. تعتمد قناة قرطاج بلس Carthage Plus على طرح القضايا الدولية ومناقشتها من خلال برامجها السياسية بهدف تعزيز الموقف العربي تجاه هذه القضايا الغير مقبولة بين دول الخليج العربى. تحرص القناة على تقديم الدعم لمشاهديها عبر الإنترنت فهي تبث محتواها التليفزيونى مباشرة عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

تردد قناة قرطاج بلس Carthage Plus الجديدة 2019 على النايل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FES نايل سات – nile sat 11657 (V) 27500 عمودى 5/6