Update.. هنا أحدث تردد قناة دريم dream الجديد 2019 على النايل سات

تبحث الجماهير المصرية دائمًا، عن تردد قناة دريم dream الجديد 2019 على النايل سات، لمتابعة كافة البرامج الاجتماعية والثقافية والإخبارية المتنوعة التي تقدمها القناة والتى حققت نجاحًا واسعًا في مصر والوطن العربي، بجانب ذلك فهي تقدم لجمهورها باقة متميزة من البرامج المتخصصة فى الحياة الأسرية بجانب البرامج الفنية والترفيهية، كما تحرص قناة دريم dream على عرض المسلسلات الدرامية الحصرية باستمرار كل عام وتحديدًا فى شهر رمضان المبارك بهدف جذب أنظار المشاهدين إليها وتلبية رغباتهم وميوله، لم تتوقف عند هذا الحد بل ساهمت في تثقيف وتنوير عقول مشاهديها وجعلتهم على دراية جيدة بكافة الأحداث والمشكلات التي تمسهم فعرضت برامج جديدة يقدمها عدد من الإعلاميين المتميزين لمناقشة هذه القضايا بصراحة ووضوح شديد دون أى تحيز سياسى أو دينى معين حيث اهتمت بما يخدم المواطن فقط.

نبذة عن قناة دريم dream

انطلق البث التليفزيوني لقناة دريم dream خلال عام 2001 فى مصر، حيث دخلت المجال الإعلامي بقناتين، ومؤخرًا دخلت المجموعة فى أزمة مالية فقام رئيس مجلس إدارة المجموعة رجل الأعمال أحمد بهجت بتصفية حسابات المجموعة وذلك ببقاء قناة دريم ذات الشعار الأزرق هي الأساسية والتى تبث محتواها عبر القمر الصناعى نايل سات، وتبث القناة محتواها التلفزيوني على مدار اليوم بشكل مجانى دون انقطاع أو تشويش، وعملت على تقديم محتوى إعلامى هادف ومتنوع يلمس الشارع المصري وتسليط الضوء على أبرز المشكلات والقضايا الإجتماعية ووضع الحلول الممكنة لإنهائها مستخدمة فى ذلك نخبة من المذيعين الذي يجيدون لغه الحوار والارتجال في الكلام.

أبرز البرامج التي تعرض على قناة دريم dream

برنامج بالموعظة الحسنة.

برنامج مساء دريم.

برنامج نهاية الأسبوع.

برنامج النص الحلو.

برنامج صباح دريم.

برنامج بالألوان الطبيعية.

تردد قناة دريم dream الجديد 2019 على النايل سات

ومن خلال هذا التردد الجديد يمكنكم متابعة القناة بجودة مرتفعة HD/SD بدون تشويش أو تشفير، حيث تعمل القناة على مدار 24 ساعة دون توقف ويتم إعادة البرامج مرتين ليتمكن المشاهدين من متابعة ما لم يشاهدونه خلال البث المباشر على الشاشة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11843 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 5/6

البث المباشر لقناة دريم dream

وأتاحت القناة لمتابعيها إمكانية متابعة ما تبثه القناة من خلال الأقمار الصناعية، عبر موقعها الرسمى “قناة دريم“، وايضًا الإطلاع على كافة مواعيد البرامج التى تعرض على شاشتها بشكل دورى.