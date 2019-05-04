تعرف على وحش فيفو القادم vivo s1 pro بشاشة كاملة وكاميرا أمامية متحركة

أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها الجديد vivo s1 pro بامكانيات رائعة وعوامل ابهار مميزة وهى خطوة رائعة من الشركة للمنافسة بشدة في سوق الهواتف الذكية. ويأتي الهاتف بالعديد من التحسينات بعتاد داخلى قوى كاميرا احترافية وشاشة كاملة بحواف صغيرة بدون نوتش ومستشعر بصمة مدمج اسفل الشاشة وتسعير رائع.

مواصفات هاتف vivo s1 pro

الهاتف الجديد يأتي بالعديد من المواصفات المميزة وهى:-

واجهة تشغيل Funtouch OS 9 مبنية على أندرويد باي 9.0.

شاشة سوبر اموليد 6.39 بوصة بحواف صغيرة وبدون “نوتش” بدقة عرض فول اتش دى بلس بأبعاد 19.5:9.

معالج كوالكوم Snapdragon 675 ثمانى الانوية.

ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام او ذاكرة 256 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام.

يمكن زيادة الذاكرة الداخلية باضافة كارت ذاكرة خارجى حتى 256 جيجابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية الأولى 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.7 والثانية للتصوير العريض wide angle بدقة 8 ميجابيكسل والثالثة بدقة 5 ميجابيكسل. وتأتي الكاميرا بالعديد من أوضاع التصوير المميزة كوضع التجميل و بانوراما.

الكاميرا الامامية بدقة 32 ميجابيكسل وهى على غرار هاتف اوبو f11 pro كاميرا منزلقة متحركة تبرز عند التقاط صور أو فيديوهات بالكاميرا الامامية.

بطارية بسعة 3700 ملى امبير.

الهاتف يأتي بصمة شاشة مدمجة اسفل الشاشة وهي التقنية الأكثر انتشارا حاليا.

ألوان الهاتف المتاحة اللون الأحمر و اللون الأزرق.

يباع الهاتف النسخة بسعر 400 دولار تقريبا فى السوق الصينى ولا يعرف بعد الاسواق الاخرى والتى سيتم طرح الهاتف بها.