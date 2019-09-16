خدمة عملاء فودافون 2019.. وأرقام الخدمات والأكواد الهامة والشكاوى

خدمة عملاء فودافون سنتعرف عليها فى هذا المقال من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج”، وشركة فودافون مصر هي أحد أكبر شركات الاتصالات فى مصر، فهى تعتبر أول شركة اتصالات محمول فى مصر تأسست عام 1998، وهى احدى شركات مجموعة فودافون العالمية، وكانت تدعى فى السابق click، ويبلغ عدد الموظفين فى الشركة حوالى 6000 موظف، وتنتشر فودافون فى 181 دولة حول العالم.







خدمة عملاء فودافون

يتلقى 25 مليون مصرى الخدمة من فودافون، وجاء هذا الرقم الكبير نتيجة الأداء المتميز من خدمة العملاء، بالاضافة الى اسعار فودافون المتوسطة وعروضها المستمرة التى تلاقى استحسان الكثير، كما أنها أفضل شبكة في مصر من حيث التغطية، وسنذكر هنا خدمات فودافون كالتالى:







خدمة الاتصالات الهاتفية، الصوتية والفيديو.

خدمة الانترنت على الموبايل.

خدمة فودافون كاش، حيث تتيح للمستخدم ايداع وسحب الاموال من خلال الخدمة، بالاضافة الى امكانية شحن الرصيد.

رقم خدمة عملاء فودافون

من خلال التليفون المحمول قم بالاتصال ب 888.

من خلال التليفون الأرضى، يتم الاتصال برقم 16888.

من خلال الرقم الدولى، يتم الاتصال برقم 0101888888.

أكواد خدمات فودافون







يبحث الكثيرون من عملاء فودافون على الأرقام المختصرة والأكواد التي تسهل من استخدام الخدمة، ومن الجدير بالذكر أن الشركات الأربعة فى مصر فودافون واورانج واتصالات وwe يتنافسون على تقديم أفضل خدمة، وهذه المنافسة جعلت سعر الدقيقة أقل والخدمة أفضل، وقد صبت هذه المنافسة فى صالح العميل، وإليك أهم الأكواد التى توفر عليك الجهد والوقت:

لمن يبحث عن كيفية الاستعلام عن الرصيد، فليقم بالاتصال بالكود 868*1#.

لمن يريد شحن الرصيد، عليه الاتصال بكود *858*كود الشحن #.

لمن يرغب فى تحويل الرصيد، فليقم بالاتصال ب *868*2*الرقم المراد التحويل ليه*المبلغ#.

لارسال رسالة كلمنى شكرا، اتصل ب *505*الرقم المراد الاتصال به#.

لخدمة سلفنى شكرا، اتصل ب 868*3#.

لتفعيل خدمة سلفنى 3 جنيه، قم بالاتصال ب *3#.

لتفعيل خدمة الانترنت على الموبايل، نقم بالاتصال ب *888*4#.

من أجل تفعيل الانتظار نكتب كود *43#.

لمعرفة عروض فودافون،نتصل ب 800.

لخدمات فودافون أكسبريس، اتصل ب *888#.

من أجل تفعيل خدمة التجوال الدولى، قم بالاتصال بالكود*888*5#.

لتفعيل فودافون لايف، نتصل ب *888*4#.

حتى تعرف قيمة الفاتورة: يتم الاتصال ب *888*1#

حتى تجدد اشتراكك السنوى قم بالاتصال ب 822.

حتى تقوم بالتحويل بين الأنظمة، قم بالاتصال ب 880.

لخدمات فودافون كاش، قم بالاتصال ب 6001.

لالغاء أى من الخدمات السابقة، قم بالاتصال ب 9999، أو قم بالتحدث مع أحد أفراد خدمة العملاء.

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