تطبيق واتش ات WATCH IT لمشاهدة مسلسلات رمضان بدون إعلانات

تطبيق واتش ات هو التطبيق الجديد الذي أطلقته شركة إعلام المصريين مع بداية شهر رمضان 2019، واليوم وجدنا أن تحميل تطبيق واتش ات قد تخطئ أكثر من 10 ألف تحميل في اليوم الأول فقط من إطلاقه، وهذا ما جعل الكثير في مصر يتساءلوا عن هذا التطبيق الجديد، وقد سألنا الكثير أيضا عن طريق تحميل تطبيق واتش ات، وهل سيكون متوافر لجميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، وأيفون، ولذلك في هذا المقال نكشف لكم عن كل المعلومات المتوافرة عن تطبيق واتش ات.

كيف يمكن تحميل تطبيق واتش ات

تطبيق واتش ات تم إطلاقه اليوم بشكل رسمي على متجر جوجل بلاي، وبالتالي يستطيع جميع مستخدمي أندرويد تحميل تطبيق واتش ات على الهواتف، التطبيق يقدم للمشاهد العربي خدمة مشاهدة جميع مسلسلات رمضان 2019 بشكل حصري، وهذا يعني أن شركة إعلام المصريين لن تتعامل هذا العام مع موقع يوتيوب العالمي بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، أي أن حلقات مسلسلات رمضان 2019 سيتم تحميلها فقط على تطبيق واتش ات.

هل تحميل تطبيق واتش ات مجاني

لعل هذا التساؤل هو الأهم الآن يسأل الكثير هل التطبيق سيكون مجاني، وقد ظهر لنا في جوجل بلاي أن تحميل واتش ات سيكون مجاني، ولكن مشاهدة المسلسلات سيكون باشتراك شهري أو سنوي، وهذا يعني أن تطبيق WATCH IT سيقدم خدمة مدفوعة مقدما، وهذه الخدمة هي مشاهدة كل حلقات مسلسلات رمضان 2019 في أي وقت، وأي مكان دون التقيد بالتليفزيون كل ما ستجتاحه فقط هو أن يكون هناك اتصال بالإنترنت في الهاتف.

مميزات تطبيق واتش ات

بعد أن قام الكثير من المشاهدين بالدخول على متجر جوجل بلاي، وتحميل تطبيق واتش ات، سألونا عن مميزات التطبيق، وقد قمنا بتصفح التطبيق، وتبين لنا أن التطبيق يقدم خدمة جميع الخدمات التي كان يقدمها موقع يوتيوب، ولكن هناك خدمات أخرى مثل ملخصات الحلقات، وأيضا تطبيق واتش ات يمنح المشاهدين أسبوع مجانا لمشاهدة جميع المسلسلات التي تنتجها شركة إعلام المصريين خلال عام 2019، تستطيع من خلال تطبيق واتش ات مشاهدة الكثير من المسلسلات القديمة التي حازت على إعجاب المشاهدين، وأيضا لا توجد أي إعلانات مزعجة بين المسلسلات، ويتوقع الكثير أن تزداد عدد مرات تحميل تطبيق WATCH IT خلال الأيام القليلة القادمة، لعل الأيام القادمة ستكشف لنا مدى استجابة المشاهدين لهذا التطبيق.