دشنت الشركة المصرية للاتصالات “وي” حملة إعلانات للإعلان عن باقات we الجديدة بمميزات حصرية وفريدة من نوعها، وعلى اثر ذلك سوف نوضح تفاصيل الباقات الثلاث للانترنت المنزلي التي أعلنت عنها WE مؤخراً وهي WE SPACE والتي تبدأ بالباقة السوبر ثم الميجا واخيراً الترا، والتي أشاد الكثير من عملاء وي بهذه الباقات الجديدة، كما أن باقات السوبر تنقسم الى ثلاثة اقسام بأسعار وسرعات مختلفة، وكذلك باقة الترا احد باقات WE SPACE تنقسم هذه الباقة الى قسمين، ويمكن للعميل أن يستخدم الباقة المناسبة والتي تناسب سرعة وتحمل الخط الأرضي الخاص به، ويتيح معرفة مقدار استهلاك الباقات، واليكم اسعار باقات WE الجديدة للإنترنت المنزلي التي أعلنت عنها المصرية للاتصالات.

اسعار باقات WE للانترنت المنزلي

نوضح الخطة الكاملة لأسعار باقات WE SPACE الثلاث:

اسعار باقات سوبر

140 جيجا بايت 250 جيجا بايت 600 جيجا بايت 120 جنيه /شهر 210 جنيه / شهر 500 جنيه /شهر

اسعار باقات WE ميجا

سعر باقة ميجا 310 جنيه عن كل شهر.

اسعار باقات we الترا

250 جيجا بايت 600 جيجا بايت 410 جنيه 700 جنيه

كيفية الاشتراك في باقات WE للانترنت المنزلي

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات الاشتراك في باقات وي الجديدة الخاصة بالانترنت المنزلي او التحويل من الباقات القديمة الى الباقات الجديدة كما يلي:

من خلال زيارة فروع شركة WE.

الاتصال على خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات على الأرقام التالية (111 أو 19777 أو 01555000111).

الفرق بين باقات we للانترنت القديمة والجديدة

بعد الحملة الإعلانية التي أطلقتها المصرية للاتصالات في الإعلانات الخاصة بباقات we الجديدة يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة we والعضو المنتدب عادل حامد على التطور الذي تشهده الشركة في تقديم خدمة انترنت مثالية في مصر، ويستعرض من خلال الفيديو التالي الباقات المختلفة الجديدة التي طرحتها الشركة المصرية للاتصالات.