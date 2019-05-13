من خلال التطورات الدائمة التي يشهدها الواتساب اصبح الآن بإمكان ملايين المستخدمين حول العالم تشغيل واتساب ويب على الكمبيوتر بأسهل الطرق، وذلك لاستعراض رسائل ومراسلات واتساب من هاتف الأندرويد الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر، كما أن عرض الرسائل من خلال واتساب ويب لا يقل كفاءة عن عرضها من خلال تطبيق واتساب على هواتف الأندرويد، بل تعتبر أكثر كفاءة ايضاً، وهذا ما نوضحه لقرائنا بهذه المقالة عن افضل استخدام لتطبيق الواتساب الذي اصبح احد الجوانب المهمة في حياتنا اليومية، حيث نقضي معظم أعمالنا و تقضى اغلب حوائجنا من خلال المراسلات الفورية عبر whatsapp بكل يسر، ومع ذلك سنوضح الخطوات التفصيلية عن طريقة استخدام واتساب ويب على الكمبيوتر كما يلي:

فتح واتساب ويب

تبدأ الخطوة الأولى في عملية فتح تطبيق واتساب على الكمبيوتر، وذلك بالدخول على “رابط واتساب ويب” عبر متصفح جوجل كروم، والتأكد من تحميل تطبيق واتساب على احدث نسخة لهاتف الاندرويد الخاص بك، ومتابعة الخطوات التالية: