“اعرف برجك الجديد” بعد إدخال الأبراج الجديدة 2019 – برج حامل الثعبان “حواء”

أثارت حركة تغير الأبراج الجديدة اليوم حديثاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث تصدر البحث عن الأبراج الجديدة 2019 ترند الأكثر بحثاً اليوم، وتضمنت عمليات البحث عن الكلمات التالية (الأبراج الجديدة – برج حواء – برج حامل الثعبان – الابراج الفلكية) يأتي هذا بعد عملية إدخال برج جديد يسمى حواء او حامل الثعبان وهو البرج رقم 12 ويقع بين برج العقرب وبرج القوس ليصبح عدد الأبراج الفلكية 13 برجاً، ومما أثار الجدل هو التغير الذي طرأ على حركة هذه الأبراج واختلاف البرج بالنسبة للكثير، حيث هناك من حزن على تغير برجه وانتقاله الى برج آخر، وهناك جانب اخر فرح بانتقاله إلى برج آخر، وبالتالي يمكنك معرفة برجك الجديد بعد هذه التغيرات.

الأبراج الجديدة 2019

ظهر برج جديد كما ذكرنا وهو برج حواء 2019 ومن بعض صفاته الأولية هو أنه يميل الى الأنانية وحب النفس، والجدير بالذكر انه لا يجب الأخذ بهذه الأبراج الفلكية وإنما هو جانب من التفاؤل في بعض الأحيان .. الخ، كما أن هناك من نفى هذه الأبراج الجديدة وأن هذه الأبراج موجودة من قبل.

قائمة الأبراج بعد التغير

الجدول التالي يوضح قائمة الأبراج 2019 بعد ظهور برج حامل الثعبان “حواء” وهو برج جديد في الترتيب الاثنى عشر.

ترتيب الأبراج البرج بداية البرج نهاية البرج عدد ايام البرج 1 برج الجدي 20 يناير 16 فبراير 27 2 برج الدلو 16 فبراير 11 مارس 23 3 برج الحوت 11 مارس 18 ابريل 38 4 برج الحمل 18 ابريل 13 مايو 25 5 برج الثور 13 مايو 21 يونيو 39 6 برج الجوزاء 21 يونيو 20 يوليه 29 7 برج السرطان 20 يوليه 10 اغسطس 21 8 برج الأسد 10 اغسطس 16 سبتمبر 37 9 برج العذراء / السنبلة 16 سبتمبر 30 أكتوبر 44 10 برج الميزان 30 أكتوبر 23 نوفمبر 24 11 برج العقرب 23 نوفمبر 29 نوفمبر 6 12 برج حواء (حامل الثعبان” 29 نوفمبر 17 ديسمبر 18 13 برج القوس 17 ديسمبر 20 يناير 35

كما جائت بعض الردود حول الابراج الجديدة بحس فكاهي على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سخر البعض بقولهم” عشت طول عمري عايش في برج بصفات معينة واتفاجئ النهارده بتغير البرج وأكون صاحب صفات تانية” وهذا ما يشكك في صدق هذه الأبراج، كما عبر الكاتب أمير طعيمة عن تغير الأبراج بالتغريدة التالية على موقع تويتر.