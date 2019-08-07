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“اعرف برجك الجديد” بعد إدخال الأبراج الجديدة 2019 – برج حامل الثعبان “حواء”

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث

أثارت حركة تغير الأبراج الجديدة اليوم حديثاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث تصدر البحث عن الأبراج الجديدة 2019 ترند الأكثر بحثاً اليوم، وتضمنت عمليات البحث عن الكلمات التالية (الأبراج الجديدة – برج حواء – برج حامل الثعبان – الابراج الفلكية) يأتي هذا بعد عملية إدخال برج جديد يسمى حواء او حامل الثعبان وهو البرج رقم 12 ويقع بين برج العقرب وبرج القوس ليصبح عدد الأبراج الفلكية 13 برجاً، ومما أثار الجدل هو التغير الذي طرأ على حركة هذه الأبراج واختلاف البرج بالنسبة للكثير، حيث هناك من حزن على تغير برجه وانتقاله الى برج آخر، وهناك جانب اخر فرح بانتقاله إلى برج آخر، وبالتالي يمكنك معرفة برجك الجديد بعد هذه التغيرات.

الأبراج الجديدة 2019

ظهر برج جديد كما ذكرنا وهو برج حواء 2019 ومن بعض صفاته الأولية هو أنه يميل الى الأنانية وحب النفس، والجدير بالذكر انه لا يجب الأخذ بهذه الأبراج الفلكية وإنما هو جانب من التفاؤل في بعض الأحيان .. الخ، كما أن هناك من نفى هذه الأبراج الجديدة وأن هذه الأبراج موجودة من قبل.

قائمة الأبراج بعد التغير

الجدول التالي يوضح قائمة الأبراج 2019 بعد ظهور برج حامل الثعبان “حواء” وهو برج جديد في الترتيب الاثنى عشر.

ترتيب الأبراجالبرجبداية البرجنهاية البرجعدد ايام البرج
1برج الجدي20 يناير16 فبراير27
2برج الدلو16 فبراير11 مارس23
3برج الحوت11 مارس18 ابريل38
4برج الحمل18 ابريل13 مايو25
5برج الثور13 مايو21 يونيو39
6برج الجوزاء21 يونيو20 يوليه29
7برج السرطان20 يوليه10 اغسطس21
8برج الأسد10 اغسطس16 سبتمبر37
9برج العذراء / السنبلة16 سبتمبر30 أكتوبر44
10برج الميزان30 أكتوبر23 نوفمبر24
11برج العقرب23 نوفمبر29 نوفمبر6
12برج حواء (حامل الثعبان”29 نوفمبر17 ديسمبر18
13برج القوس17 ديسمبر20 يناير35

كما جائت بعض الردود حول الابراج الجديدة بحس فكاهي على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سخر البعض بقولهم” عشت طول عمري عايش في برج بصفات معينة واتفاجئ النهارده بتغير البرج وأكون صاحب صفات تانية” وهذا ما يشكك في صدق هذه الأبراج، كما عبر الكاتب أمير طعيمة عن تغير الأبراج بالتغريدة التالية على موقع تويتر.

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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