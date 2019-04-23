افتتاح معرض أهلا رمضان للجمهور بالقاهرة غدا الأربعاء 24 أبريل

ينطلق اليوم الثلاثاء 23 أبريل رسميا معرض ” سوبر ماركت أهلا رمضان” بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر ، بينما سيفتتح أبوابه للجمهور غدا الأربعاء 24 أبريل، ويقام المعرض بمشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص والموردين، وسيتم طرح السلع والمنتجات الغذائية بالمعرض بأسعار مخفضة.

مواعيد فتح معرض أهلا رمضان للجمهور

وقد كلف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة طرح كميات السلع الغذائية وكذلك منتجات اللحوم فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية بشكل يفوق الأيام العادية، استعدادا لشهر رمضان، حيث يزيد الطلب على هذه المنتجات، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، كما وجه وزير التموين بتكثيف اطلاق السيارات المتنقلة خلال شهر رمضان.

وسيفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان للجمهور بداية من الغد الأربعاء 24 أبريل إلى 4 مايو 2019 وذلك من الحادية عشر صباحاً إلى العشرة مساءً.

← إقرأ أيضاً: