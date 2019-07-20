تعرض المواطن المصري حسن سلامة على بعض الاعتداءات من قبل رجال شرطة الطائرة الرومانية أثناء اتجاه الطائرة الى اسطنبول ثم شرم الشيخ، حيث انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يوضح تعامل رجال الشرطة مع المواطن المصري بطريقة مهينة، فقد بدأت القصة بعد جلوس زوجة المواطن المصري “مغربية” بالقرب من باب الطوارئ الخاص بالطائرة وهى تعمل في يدها شنطة صغيرة تحتوى على متعلقاتها الشخصية من مستندات وأموال، وجاءت مضيفة الطائرة الرومانية تريد ان تغير مكان زوجة المواطن المصري، ورفض الزوجة الانصياع الى مضيفة الطيران بحجة أنها تجلس في رقم المقعد الخاص بها، وتفاقم الامر الى ان تم استدعاء الشرطة وطلبت الأوراق الخاصة بالزوجة وتدخل الزوج الى أن تم التعامل مع المواطن المصري على متن الطائرة الرومانية بطريقة غير محترمة على حد وصف التعبير.

رد فعل ركاب الطائرة الرومانية

وكان رد فعل الركاب على متن الطائرة الرومانية أنهم استنكرو فعل الشرطة مع المواطن المصري بعد أن أجبرت الشرطة نزول اسرة حسن سلامة من الطائرة، ثم جاء رد الفعل من الركاب بالنزول من الطائرة متضامنين مع المواطن المصري وزوجته، وتعرض الزوجة الى حالة غيبوبة نتيجة مرضها بالسكر، كما تضامن مع المواطن حسن سلامة مسؤولين في السفارة ومحامين كانوا على متن الطائرة الرومانية التي وقع بداخلها الاعتداء.