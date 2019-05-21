بالفيديو | ابن الفنان محمد نجم يطالب جمهوره بالدعاء له بعد تدهور حالته الصحية

بث عبد الرحمن الصياد صديق ابن الفنان محمد نجم، فيديو مباشر له وهو بصحبة شريف نجم من أحد المستشفيات التي لم يفصح عن أسمها ليطالب جمهوره بالدعاء له بعد تدهور حالة الصحية، وكان الفنان محمد نجم قد تعرض لأزمة صحية حادة استدعت نقله مباشرة إلى المستشفي، حيث تبين إصابته بجلطة دماغية تطلبت دخوله إلى العناية المركزة، الأزمة الصحية التي بدأت يوم 8 مايو الجاري يبدوا أنها تدهورت بشكل كبير، مما تسبب في انهيار شريف نجم بحسب وصف صديقه عبد الرحمن الصياد خلال بثه للفيديو.

تدهور الحالة الصحية للفنان محمد نجم

وكشف شريف نجم من خلال الفيديو الذي بثه صديقه عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك الى ان الحالة الصحية لوالده أصبحت في منتهي الخطورة، أشار إلى أن الأطباء لم يطمئنوهم على والده خصوصا بعد التدهور الأخير الذي شهدته حالته الصحية التي وصفها بالخطيرة.

وأشار الصياد إلى أن الفنان الكبير محمد نجم يعاني من جلطة دماغية ومرض بالكلى، وطالب الجميع بالدعاء له في هذه الأيام الكريمة، وأن يتذكروا كل ما قدمه نجمه لإسعاد جمهوره.

ولد الفنان محمد نجم عام 1944 ويبلغ الآن 75 عام، ويعتبر من أهم نجوم المسرح خلال فترة الثمانينات حيث قدم أشهر وأجمل أعماله الفنية على المسرح مثل مسرحة البلدوزر وعش المجانين، وعبدو يتحدى رامبو، إلى جانب مشاركته في مجموعة من الأفلام السينمائية.