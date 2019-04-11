انتشار واسع لمنافذ أمان في إطار مبادرة “كلنا واحد – أهلا رمضان” وإقبال كبير من المواطنين

انتشرت فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى مبادرة ( كلنا واحد – أهلاً رمضان ) بافتتاح منافذ”أمان” المشاركة فى مبادرة “أهلاً رمضان” وبها تتوفر السلع الأساسية والغذائية بجودة عالية وأسعار أرخص من مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 30% ، وكذلك هامش بسيط للربح، وواصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

افتتاح منافذ جديدة

وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، واصلت الوزارة عمليات التوسع فى افتتاح منافذ “أمان من خلال 132 منفذا على مستوى الجمهورية، وحرص المواطنون على التواجد بمنافذ مبادرة كلنا واحد، في إطار تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة التي طرحت بـ 626 فرعا لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

وقد قال مساعد وزير التموين في تصريحات تليفزيونية، أن حجم معارض أهلا رمضان يتناسب مع الكثافة السكانية للمناطق التي توجد بها هذه المعارض حرصا على خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

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