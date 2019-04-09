انقطاع المياه عن 15 منطقة بسبب عطل التيار الكهربائي بمحطة حلوان

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن 15 منطقة بالمحافظة بسبب انقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه شمال حلوان، وحددت الشركة في بيانها المناطق التي انقطعت بها المياه، وأكدت أن المياه ستعود فور عودة التيار الكهربائي لمحطة حلوان وتشغيلها، وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب أن إحدى شركات المقاولات تسببت في قطع كابل الكهرباء مما تسبب عنه انقطاع التيار وأن عمليات الإصلاح جارية وسيعود التيار تدريجيا ومعه عودة لمياه الشرب.

المناطق التي انقطعت بها المياه

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن المناطق التي انقطعت عنها المياه بسبب عطل التيار الكهربائي هي:

حلوان

حدائق حلوان

عرب الوالدة

عزبة الوالدة

مساكن الضباط

منشية عين حلوان

عزبة زين

تقسيم النصر للسيارات

وبعض مناطق 15 مايو

المصانع الحربية

وادي حوف

← آخر خبر: