بالفيديو: أخر ظهور للفنان محمود الجندي قبل وفاته يكشف فيه سر ابتعاده عن الفن في الفترة الأخيرة

في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019، أستيقظ جمهور ومحبي فن الفنان محمود الجندي، على خبر وفاته المفاجئ، بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن رحيل هذا المبدع الذي أثرى الحياة الفنية لمدة تقارب الخمسين عاما، رحل الجندي عن عمر يناهز الـ 74 عاما بعد أزمة صحية تعرض لها منذ عدة أيام نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر لتلقي العلاج، ولكن فشلت الجهود الطبية اليوم وفاضت روحه إلى خالقها في الساعات الأولي من فجر اليوم.

آخر لقاء مذاع للفنان محمود الجندي

ويعتبر اللقاء الذي عرضته قناة ON E من خلال برنامج الإعلامية سمر يسري، “حفلة 11” هو آخر لقاءات الفنان الراحل بجمهوره واللقاء الذي بين من خلاله سبب ابتعاده -وليس أعتزاله- كما أردا أن يسميه، حيث قال أنه يحب جمهوره ولا يستطيع الابتعاد عنه، ولكنه أبتعد حفاظا على كرامته بعد أن تغيرت القيم والسلوكيات، مثل عدم احترام الكبير، أو من هم أكثر خبرة.

وأوضح الفنان الراحل أن العمل الذي قرر بعده الابتعاد هو مسلسل رمضان كريم، بعد شعر بعدم التقدير، حيث لم يتم وضع أسمه ولا صورته بالشكل ولا بالقدر الذي يستحقه، وكان هذا هو أول الأعمال التي أثرت عليه وجعلته يعيد حساباته، ثم تلاه عمل آخر وهو مسلسل لم يرغب الجندي في ذكره لانه لم يذاع حتى وقت عرض الحلقة.

أهم أعمال الراحل محمود الجندي

شارك الفنان الراحل محمود الجندي في العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت ما بين السينما مثل أفلام (ساعة ونصف، والفرح، وعصافير النيل، وخارج على القانون، وواحد من الناس، وشمس الزناتي) والمسرح مثل ( بالو بالو، وأنها حقا عائلة محترمة، والبرنسيسة) والتليفزيون مثل مسلسلات (رقم مجهول، ورمضان كريم، وظل الرئيس، ولهفة، والخواجة عبد القادر).

وفي حقيقة الأمر ما تم ذكره هو جزء يسير جدا من مجموع الأعمال الضخمة التي شارك بها الفنان الراحل على مدى تاريخه الفني الطويل.

تشيع جنازة الفنان الراحل اليوم من مسقط رأسه بمحافظة البحيرة بمركز أبو المطامير، من مسجد الشيخ عبد الحكم.

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