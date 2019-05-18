بالفيديو | أقدم تسجيل لصوت الأذان بالمسجد الحرام منذ 138 عام

دائما ما نبحث عن كل ما هو نادر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد والتسجيلات التاريخية التي مر عليها عقود كثيرة، وعندما يتعلق الأمر بالمواد التي تخص شعائرنا الدينية تكون أغلى من حيث القيمة التي تمثلها لنا، وهذا ما حدث بعد أن قامت مؤسسة دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على تويتر بنشر أقدم تسجيل تم الحصول عليه للآذان داخل المسجد الحرام منذ أكثر من 138 عام.

أقدم تسجيل لصوت الآذان بالمسجد الحرام

وبينت مؤسسة دارة الملك عبد العزيز، أن هذا التسجيل يعود إلى العام 1302 للهجرة، وأنه من الوثائق الصوتية النادرة جدا والتي تم حفظها في مكتبة جامعة لايدن الهولاندية قبل اختراع مكبرات الصوت وأجهزة معالجة الصوت.

وأوضحت المؤسسة أن التسجيل الصوتي النادر كان قد قام بتوثيقه المستشرق الهولندي كريستيان سنوك هورخرونيه، وحصلت عليه المؤسسة بصفته أقدم التسجيلات الخاصة بالأذان التي تم الوصول إليها.

بلال بن رباح أول من أذن في الإسلام

وبالعودة لتاريخ الأذان فإننا سنجد أن أول من أذن في الإسلام هو الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه، بعد أن طالب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل لهم من ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال، يا بلال قم فنادي للصلاة، وظل بلال هو المؤذن حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.