بالفيديو| أمطار الرحمة تتساقط بغزارة على صعيد جبل عرفات

يؤدي المسلمون فريضة الحج اليوم والقيام بشعائر الحج والوقوف فوق جبل عرفات نسأل الله أن يتقبل من جميع المسلمين صالح الأعمال وان يتقبل حجتهم، وهناك روحانيات كبيرة أثناء أداء الفريضة وتسقط الأمطار رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا، لذلك يطلق عليها الجميع أمطار الرحمة التي تلطف من حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة أثناء تأدية المناسك والوقوف عند جبل عرفات.

فيديو الأمطار فوق جبل عرفات

نشر برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى تغطية لشعار الحج ونشر فيديو للأمطار الغزيرة التي تتساقط على الحجاج لتزيد من فرحتهم باليوم العظيم، ويلبي المسلمون بالتكبيرات التي تخطف القلوب بعد صلاة الفجر وهم صائمون في مشهد تدمع له العين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزق كل مشتاق لزيارة بيت الله وأداء فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام وهي حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً وإليكم فيديو الأمطار المتساقطة أثناء أداء فريضة الحج:

ويستمر الحجاج في رفع النداء والدعوات في اليوم العظيم والذي هو من أحب وأفضل الأيام عند الله، وللصائمين في هذا اليوم جزاءً كبيراً عند الله فهو يُكفر السنة الماضية والقادمة كما جاء في حديث سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم.