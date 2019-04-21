بالفيديو أول سيدة تشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتستفتي بقدمها

عرضت قناة ten الفضائية تقريرا مصورا عرضت فيه مشاركة فتاة مصرية معاقة ذهبت وشاركت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، اليوم، بقدميها حيث تعتبر هذه الفتاة هي أول فتاة مصرية معاقة تصر على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقدمها.

وظهرت الفتاة وهي ذاهبة إلى اللجنة الانتخابية ومعها سيدة أخرى تبدو أنها أمها، ودخلت اللجنة وقامت بالتوقيع في الكشوف الانتخابية أو كشوف الأسماء وأخذت الورقة الخاصة بالتصويت على الدستور بقدمها وقامت بالتصويت بعلامة صح .

وأصرت الفتاة على قيامها بوضع الورقة في الصندوق بنفسها دون مساعدة احد، وبالفعل ذهبت إلى صندوق الاقتراع ووضعت الورقة بيديها في الصندوق.

والجدير بالذكر أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأت في جمهورية مصر، أمس، وتنتهي غدا الاثنين وسط إقبال شديد من المصريين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شهدت اللجان في جميع المحافظات إقبال كبير من الرجال والشباب والسيدات، وكان للمرأة المصرية دورا بارزا في المشاركة حيث احتلت الصفوف الأولى بين المشاركين.

ويذكر أيضا أن لجان الاقتراع تغلق غدا أبوابها في تمام الساعة السابعة مساءا بينما تم إغلاق بابا الاقتراع في الخارج اليوم، وبعدها تقوم الهيئة العليا للانتخابات بحصر الأوراق وإعداد المشاركين، وبعدها تقوم اللجنة العليا بإعلان نتيجة الاستفتاء في مؤتمر صحفي،وقد شارك المصريين في العرس الديمقراطي لكي يظهر للعالم المصري مدي الحرية والديمقراطية التي تعيشها مصر.

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