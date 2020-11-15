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بالفيديو : فنان كوميدي أمريكي ” لو كان المسلمون إرهابيين لما كنا أحياء “

بواسطة محمد عبد العليم
الكوميدي الامريكي تريفور نواه

إنتشر الإرهاب فى الفتر الأخيرة إنتشار كبير جداً ، لدرجة أن معظم الدول الأن تعاني من الإرهاب ، وأصبحت العمليات الإرهابية فى معظم دول العالم ، وبدون إستثناء ، وأصبحنا عاني منه ، وأصبح الجميع يتطرق إلى طرق كثيرة للقضاء عليه ، إما بالحرب وبالسلاح ، وإما بالتوعيه الإعلامية ، ومن العمروف والشائع فى معظم دول العالم ، أن معظم الإرهابيين يكونون ، مسلمي الديانة ، حيث أن هذة الدول تأخذ عن الإسلام أنه دين الإرهاب ، وأصبح المسلمون فى الخارج يتم التضييق عليهم فى حياتهم بسبب العنصرية ، وهذة الأفكار الغير منصفة.

فإذا ربطنا الإرهاب بالإسلام ، فإن عدد المسلمين حول العالم يزيد عن المليار مسلم ، مؤخراً صرح الفنان الكوميدي الأمريكي ” تريفور نواه ” ، أن لو المسلمين جميعهم إرهابيين كما يزعم البعض ، لقام المسلمين والذين عددهم ما يزيد عن المليار ، لإستطاعوا إبادة العالم أجمع ، وأضاف أن الأمن فى الدول الغربية ، يتأثر بهذا الكلام المغلوط ، ويقومون بالتضييق على المسلمين فى المطارات ، وفى جميع الاماكن الموجودين فيها.

وأضاف فى تصريحاته فى الفيديو المتداول له ، أن المسافرين الغير مسلمين لا يتم التضييق عليهم ، وعند إنتشار وباء إيبولا الذي ساد العالم ، تم التضييف على كل الافارقة ، وتم الإهتمام بهم فجأة ، كما أه سخر من الذين يبررون عنصريتهم ضد المسلمين ، وأنهم يحكمون عليهم مسبقاً.

محمد عبد العليم
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