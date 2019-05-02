بالفيديو | مرام البلوشي في ظهورها الأول بعد أصابتها بجلطة في القلب

حرصت الفنانة الكويتية مرام البلوشي على توجيه الشكر لجمهورها من خلال ظهورها الأول داخل المستشفى الذي تتلقى به العلاج بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة، وظهرت مرام وهي ترتدي ملابس المستشفي الذي تعالج به لتوجه نصيحة هامه وغالية لكل محبيها ومتابعيها وهي أن لا يهملوا في صحتهم ولا يضغطوا على أعصابهم حتى لا يتعرضوا لما تعرضت له، كما وجهت البلوشي الشكر لأمها والفريق الطبي الذي شارك في علاجها وعلى رأسهم الدكتور محمد فوزي عبد العليم أستاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة.

الظهور الأول للفنانة مرام البلوشي بعد إصابتها بجلطة في القلب

يأتي هذا الفيديو والذي نشرته أخت مرام البلوشي عبر تطبيق “سناب شات” لتطمئن من خلالها جمهورها بعد حالة الحزن والقلق الكبير الذي أصاب الوسط الفني والإعلامي بعد أعلان خبر تعرضها لأزمتها الصحية الخطيرة.

دفعة القاهرة آخر أعمال مرام البلوشي

جدير بالذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها البلوشي ولم يعرض حتى الآن، حيث أنه من المتوقع أن يعرض خلال شهر رمضان القادم هو مسلسل “دفعة القاهرة” والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الطلبة الكويتيين الذين كانوا يدرسون في جامعة القاهرة خلال فترة الخمسينيات.

وظهرت الفنانة الكويتية مرام البلوشي لأول مرة عام 1997 من خلال أول أعمالها الفنية وهو ألبوم “ما أخونك” ثم تلاه ألبومها الثاني تحت عنوان “صادقة”، وكانت أول مشاركتها التمثيلية عام 2005 من خلال مشاركتها بالمسلسل الكويتي “صحوة زمن”.

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