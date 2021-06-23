بالفيديو والصور وليلة الزفاف.. عروسين يحلقان شعرهما “زيرو” ليلة دخلتهم وأمام المعازيم

في ليلة زفاف أي عروسين، نجد أن العريس والعروسة يريدان أن يظهرا في كامل أناقتهما وعلى أجمل شكل، لكي يكونا متميزين أمام المعازيم، وخاصة في مسألة الشعر، فالعروس تفضل أحدث تسريحات الشعر في هذه الليلة التي ستصبح في وقت لاحق عبارة عن ذكرى يحن إليها العروسين.

عروسين يحلقان شعرهما “زيرو” ليلة دخلتهم

لكن في إحدى حفلات الزفاف قاما عروسين بفعل أمر غريب، ويبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى، إلا أنك حينما تعرف السبب تزول هذه الغرابة تماماً، بل إنك سترى أن ما فعله العروسين أمر محمود وخاصةً ما فعل العريس.

حيث أقدم العروسين على حلق شعرهما تماماً “زيرو”، وذلك أثناء ليلة زفافهما وأمام المعازيم، وذلك من أجل التضامن مع والدة العروسة والتي كانت مصابة بالسرطان، ويظهر في الفيديو المرفق بالخبر العروسين وهما يحلقان شعرهما.

كما توجهت العروسة لوالدتها بعد أن حلقت شعرها وقالت لها “أحبك كثيراً وما فعلته للتضامن معكي”، وحاز فيديو قيام العروسين بحلق شعرها في أجمل ليالي عمرها ما يقرب من 4 مليون مشاهدة، مع إشادات واسعة من النشطاء على هذا الفعل.

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