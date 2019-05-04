برنامج رامز فى الشلال 2019 موعد العرض والإعادة وضيوف الحلقات البرومو الأول للبرنامج

تشارك مجموعة قنوات إم بي سي مصر كل عام بعدد كبير من الأعمال الفنية خلال شهر رمضان الكريم 2019،في مجموعة من أقوي الاعمال الفنية الدرامية وأيضا البرامج الترفيهية والتى يتم عرضها من خلال القمر الصناعى النايل سات وأيضا سهيل سات للمتابعة من خلال عدد من الدول العربية بالوطن العربي الكبير، وتأتي مجموعة قنوات إم بي سي مصر من أقوي القنوات التى تجذب الزائر وأيضا المعلنين لعرض تلك المواد الإعلانية خلال المسلسلات والاعمال الفنية

برنامج رامز فى الشلال 2019

وضمن البرامج التى تحظي بها مجموعة قنوات مصر MBC خلال شهر رمضان البرنامج الشهير رامز في الشلال 2019، حيث يحظي بمتابعة كبيرة من المشاهدين بسبب الفكرة القوية والخطورة التي يتعرض لها فريق البرنامج وأيضا الأعداد والضيوف، وخصوصا لمقدم البرنامج الفنان الكبير رامز جلال والذى أعتاد ان يقدم لنا كل عام فكرة جديدة واسلوب جديد فى المقالب والمفجأة حتى للضيوف الذين ينتابهم الخوف الشديد من المقالب ولكن سرعا” ما يتم الكشف عن شخصية رامز ليتم توجيه له اللوم على تلك المقالب ولكن لا يتم إغلاق الحلقة قبل التوجه اليه والى المشاركين بالعمل انه يتم عرضه على المشاهدين

ضيوف برنامج رامز في الشلال 2019

وكما أعلنت قنوات ام بي سي مصر من خلال الإعلان الرسمي للبرنامج ومن خلال القنوات التلفزيونية وأيضا من خلال حساباتها الرسمية على شبكة الانترنت ومن خلال الصفحة الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر

وقد جاءت خلال البرومو الاول للاعلان عن البرنامج عن ضيوف الفنان رامز جلال فى ببرنامج المقالب رامز في الشلال والتى تضم عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وقد جاء خلال الاعلان، من بينهم كل من الفنانة شيرين رضا والفنان لويس فرنسيس والفنان علي ربيع والكابتن مدحت شلبي والفنانة شيماء سيف والفنانة دنيا سمير غانم والفنان محمد أنور والفنانة رانيا يوسف والكابتن حسين الشحات نجم النادي الأهلي والفنان مصطفى خاطر.