بعد انتشار “Air doctor” كارت اير دكتور للحماية من الفيروسات والبكتيريا .. هيئة الغذاء والدواء تصدر بياناً بشأنه

بدأت قصة اير دكتور “Air doctor” حينما وجد العديد من الأشخاص طالباً من اليابان يرتدي كارت “Air doctor” برقبته، وحينما تم السؤال عنه وجد أن هذا الكارت يصدر غازات من ثاني اكسيد الكلور في محيط 1 متر مربع، وهى التي تحيط بالشخص، وتعمل هذه الغازات على قتل الفيروسات والبكتيريا التي تحيط بالإنسان وبالتالي تعمل على حمايته والوقاية من العدوى، بدأت قصة التسويق لهذا المنتج والذي يسمى Air doctor في الكثير من الصيدليات، بدعوى انه اختراع ياباني جديد يقلل من فرص الإصابة بالعدوى الناتجة عن تلوث الهواء، وبعد انتشار الكثير من الحملات الاعلانية أصدرت هيئة الغذاء والدواء بيان خاص بهذا المنتج توضح حقيقة اير دكتور بعد ان انتشر بشكل كبير.

ما هو Air doctor؟

كما ذكرنا فإن Air doctor كارت يعلق على صدر الشخص يعمل على حماية الشخص من الأمراض وخاصة في الازدحام، حيث يدعى مسوقي Air doctor أن الكارد مزود بتقنية عالية تبعث غاز ثاني اكسيد الكلور بنسبة لا تؤذي الانسان ولكن تعمل على قتل البكتيريا والفيروسات المحيطة، وأن مدة صلاحية فلاتر اير دكتور شهرين.

كما أن الكارت يعتبر بمثابة معطر للجو في منطقة وجوده، ويعطي دور المعقم والمعطر في نفس الوقت، وهو يمنع وصول اياً من مسببات الحساسية والأمراض وما ينتشر عن طريق الهواء على حد ذكر وكلاء المنتج.

بيان هيئة الدواء والغذاء بشأن Air doctor

أصدرت اليوم هيئة الغذاء والدواء بيان توضح فيه أن منتج Air doctor الذي يتم تسويقه بشكل كبير في الفترات الأخيرة، والادعاء الطبي الذي يعمل على التسويق لكارت اير دكتور غير دقيق ولا توجد له إثباتات علمية بشأنه، وأن الهيئة ستعمل على تحديد هذا الإجراء النظامي لمنتج Air doctor الذي تم الإعلان عنه بشكل كبير.